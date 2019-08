Un nouveau magasin de hobby s’installe à Trois-Rivières

TW Sportcards, un magasin pour les collectionneurs et les amateurs de hobby, ouvrira ses portes à Trois-Rivières.

L’entreprise ouvrira son troisième magasin, après Repentigny et Drummondville. TW Sportcards se spécialise dans la vente de cartes sportives, et non sportives, de cartes de collection, de figurines et d’objets de collection sportive.

L’ouverture officielle est prévue pour le 13 octobre dans les locaux du 4270, du boulevard des Forges, dès midi. «On veut faire une belle ouverture et on promet qu’elle va être mémorable», a commenté Pascal Gauthier, copriétaire avec Tek Chher et David Quirion.

Plusieurs surprises seront au rendez-vous, incluant plusieurs tirages et prix de présence! La rumeur veut que des joueurs et anciens joueurs de la Ligue nationale de hockey (LNH) soient au rendez-vous.

Et pourquoi choisir Trois-Rivières?

«Parce que c’est une ville de sports! On le voit avec le Grand Prix de Trois-Rivières, les équipes des Aigles de Trois-Rivières, en plus de ses nombreuses équipes de hockey et l’arrivée du nouveau colisée», explique M. Gauthier.

«Ça démontre bien l’intérêt des Trifluviens pour le sport amateur et professionnel. De plus, ça fait partie des valeurs de TW de supporter le sport amateur. Depuis plus d’un an et demi que nous avions une demande dans ce secteur.»