Un nouveau laboratoire pédagogique au Collège Laflèche

Depuis cet automne, les étudiants et étudiantes du programme Techniques d’éducation spécialisée du Collège Laflèche bénéficient d’un nouveau laboratoire pédagogique consacré à la mise en application et à l’exploration de leurs apprentissages.

Le LAB TES est utilisé dans plusieurs contextes de cours afin de permettre aux futurs éducateurs spécialisés d’explorer les pratiques vues en classes par l’entremise de simulations avec différentes clientèles possibles.

« Le LAB TES permet de créer des situations de simulations réalistes qui permettent à l’étudiant.e de se familiariser avec des situations complexes et délicates dans un contexte sécurisant, favorisant l’exploration et l’expérimentation. Cet espace d’apprentissage permet de faire des erreurs, de se concerter, de faire des liens théoriques, de s’introspecter et de travailler en équipe. Les trois savoirs (savoir, savoir-faire et savoir-être) sont concernés par cette démarche pédagogique », explique Stéphane Dubé, professeur en Éducation spécialisée.

Le programme d’Éducation spécialisée est implanté au Collège Laflèche depuis plus de 30 ans.