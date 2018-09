ÉLECTIONS. Le candidat du Parti libéral du Québec dans la circonscription de Maskinongé, Marc H. Plante, a annoncé ce matin qu’il s’engageait à la construction d’un nouveau gymnase pour l’école primaire de Pointe-du-Lac. Il également fait le parallèle avec le désir du gouvernement libéral d’augmenter les heures d’activités physiques à l’école.

Monsieur H. Plante a expliqué que ce deuxième engagement lui tenait vraiment à cœur.

«J’ai travaillé tout au long de mon premier mandat pour ajouter des services au niveau des écoles dans ma circonscription. On peut parler du gymnase à l’école de Louiseville, du Lab-École et de l’agrandissement fait à Saint-Joseph-de-Maskinongé , en plus de ce que l’on a fait à Saint-Élie-de-Caxton et à Saint-Boniface, qui fait partie de ma circonscription maintenant», lance-t-il d’emblée.

«Alors dans un prochain mandat, sous un gouvernement libéral, un gymnase sera agrandi à Pointe-du-Lac. Présentement, ils ont une capacité maximale du gymnase de remplie. Dans le présent mandat, on a déjà agrandi huit classes ici. Investir dans les infrastructures, c’est aussi investir dans la réussite des jeunes.»

Rappelons que l’annonce de l’agrandissement de l’école de Saint-Joseph-de-Maskinongé représentait l’un des neuf projets Lab-École en cours de réalisation au Québec.

«C’est un plan global et on est un des partis politiques qui a le meilleur plan en éducation, au niveau des élèves, donc la réussite des jeunes, en ajoutant de l’activité physique, mais aussi une meilleure qualification et une meilleure reconnaissance de nos enseignants, ce qui est essentiel de nos jours. Nous avons besoin d’infrastructures modernes qui répondent aux besoins de nos jeunes», ajoute-t-il.

«L’accès pour les familles à des services de proximité de qualité est essentiel pour la vitalité des régions. Le nombre croissant d’élèves à l’école primaire de Pointe-du-Lac justifie la réalisation de ce projet.»