Un nouveau crédit d’impôt pour les proches aidants

Crédit photo : Photo Marie-Eve Alarie

ÉLECTIONS. Dans un second mandat, le chef du Parti libéral du Québec (PLQ), Philippe Couillard, s’engage à mettre en place un nouveau crédit d’impôt pour diminuer le coût de travaux de rénovation visant l’accueil d’un aîné par sa famille.

Ce nouveau crédit d’impôt permettrait d’obtenir un remboursement de 20% des dépenses admissibles de rénovation variant entre 2000$ et 12 000$. Le crédit pourrait atteindre 2400$ au maximum. Pour ce crédit d’impôt seulement, on parle d’un investissement supplémentaire annuel de 40 millions $.

«Les proches aidants ont un rôle essentiel dans la société. Le crédit d’impôt actuel n’est valide que dans la maison de la personne aidée. Ce nouveau crédit d’impôt permettra de l’accueillir chez le proche aidant», précise le premier ministre sortant.

De passage à Trois-Rivières pour faire cette annonce, M. Couillard entend également développer différentes formes de services de répit pour les aînés et les adultes souffrant de maladies graves et déployer des services d’entraide pour offrir un meilleur soutien. Cela inclut de l’aide psychologique aux proches aidants.

Un gouvernement libéral travaillerait avec les organismes du milieu, comme APPUI, pour répondre au besoin du milieu. Il serait donc possible d’adapter la formule selon les besoins spécifiques à chaque région.

Le PLQ souhaite aussi élaborer un plan d’action gouvernemental sur la proche aidance après avoir réunir les acteurs liés à la proche aidance à l’occasion d’un forum national qui serait présidé par Philippe Couillard.

«Avec le vieillissement de la population, le nombre de proches aidants est en croissance. Il faut mieux cerner et comprendre cet enjeu et s’inspirer des bonnes pratiques à l’étranger. Ce forum sera aussi le moment de parler d’une éventuelle rémunération ou non des proches aidants. Nous voulons mieux soutenir les proches aidants avec le soutien des organismes déjà présents sur le terrain», souligne M. Couillard.

L’offre de répit et les services d’entraide représenteraient, quant à eux, un investissement de 20 millions $ annuellement.

En 2016, 35% des adultes du Québec posaient un geste comme proche aidant d’aîné, d’après les chiffres d’APPUI, un organisme qui vient en soutient aux proches aidants du Québec. Pour la majorité des répondants, cela représentait un investissement entre une et cinq heures par semaine.

Des flèches à la CAQ

Philippe Couillard a profité de la tribune pour critiquer le cadre financier déposé par la Coalition Avenir Québec (CAQ) le 8 septembre. M. Couillard a qualifié le cadre financier de la CAQ de «brouillon» et que ses bases reposent sur des hypothèses. Le chef du PLQ a confirmé qu’il dévoilerait son cadre financier d’ici le débat des chefs, prévu le 13 septembre.