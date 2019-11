Un nouveau centre d’affaires voit le jour à Sainte-Marthe

Innovation et Développement économique (IDÉ) Trois-Rivières inaugure un tout nouveau centre d’affaires dans le secteur Sainte-Marthe-du-Cap cette semaine. Ce complexe est exclusivement réservé aux entreprises en démarrage.

Le centre d’affaires dispose de 18 bureaux, une salle de conférence et des espaces communs pour accueillir des entreprises en démarrage existant depuis moins de cinq ans. Le bail est d’une durée de deux ans avec une possibilité de renouvellement.

En plus des bureaux meublés, les entrepreneurs en démarrage auront accès à une salle de conférence, la connexion à Internet, le téléphone et le photocopieur inclus dans le coût de location variant de 110 $ à 175 $ par mois.

Également, des dîners-conférences et des activités de réseautage permettront aux promoteurs d’avoir accès à de la formation et de bonifier leur carnet de contacts.

Le choix du lieu, sur le rang Saint-Malo, se veut en continuité avec les efforts entrepris pour revitaliser le Bas-du-Cap.

« C’était assez volontaire d’installer notre centre d’affaires à cet endroit. C’est aussi dans l’optique qu’on ne veut pas concerter nos actions seulement au centre-ville. On voit quelques dossiers qui avancent au Cap-de-la-Madeleine et il y a des éléments extrêmement positifs dans le secteur Est en ce moment », soutient Mario De Tilly, directeur général d’IDÉ Trois-Rivières.

La Ville de Trois-Rivières a offert gratuitement les locaux à l’organisme de développement économique, de sorte que cela permet à IDÉ de proposer des tarifs de location d’espace à très faible coût.

« Tout est aménagé et on est parvenu à récupérer du mobilier donné par des entreprises privées et la Ville de Trois-Rivières.

Je pense que ce sera un lieu très intéressant et que ce sera un beau succès. Je suis persuadé que le centre d’affaires Sainte-Marthe sera complet vers la fin du printemps 2020 », prédit M. De Tilly.

Il faut dire que le centre d’affaires du centre-ville, situé sur la rue Royale, avait affiché complet en quelques mois à peine.

La demande est tout de même présente auprès des entreprises en démarrage puisque chaque année, IDÉ Trois-Rivières soutient le démarrage d’environ 60 entreprises sur le territoire. En 2018, cela a représenté un investissement de 35 millions de dollars et la création de 197 emplois.

Par ailleurs, IDÉ Trois-Rivières profitera de l’ouverture officielle, jeudi, pour lancer une nouvelle plateforme qui mettra de l’avant les produits et services des nouvelles entreprises.