Un Noël tout trifluvien au Musée Pierre-Boucher

À l’occasion de la période des Fêtes, le Musée Pierre-Boucher présente deux expositions thématiques jusqu’au 26 janvier.

La première, intitulée Noël trifluvien est une exposition-famille qui regroupe des thèmes caractéristiques aux Fêtes : Noël du Pauvre, la Crèche Gamelin, la fin des classes du 23 décembre, la parade du Père Noël de J.L. Fortin, etc.

Des photos de citoyens et des œuvres d’artistes invités originaires de la région feront découvrir aux visiteurs leur Noël trifluvien. Le musée présente aussi des jouets anciens, un village de Noël avec projections et jeux interactifs.

Dans le Couloir, l’exposition Bout de crèches présente des crèches réalisées par des artisans et des artistes de la région de Trois-Rivières. De fabrication minimaliste à celles plus élaborées, les crèches font partie des traditions familiales encore aujourd’hui. Artéfacts, documents et photos seront proposés en partenariat avec le Service des Archives du Séminaire.

Par ailleurs, des éléments de saison ont été ajoutés à l’exposition Le ciel est bleu, l’enfer est rouge, 60e anniversaire de Maurice L. Duplessis.

Le Musée Pierre-Boucher, situé dans l’enceinte du Séminaire St-Joseph, est ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h30 et la fin de semaine de 13h à 16h30. L’entrée est gratuite.

Notons que le Musée sera toutefois fermé les 24, 24, 25, 26, 30 et 31 décembre, ainsi que les 1er et 2 janvier.