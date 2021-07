Un motel industriel au Carrefour 40-55

Six ans après son arrivée dans le parc industriel Carrefour 40-55 à Trois-Rivières, Construction CMA investit 3 M$ pour construire un motel industriel sur la rue Charles-Malhiot. Le bâtiment de 17 000 pieds carrés sera destiné à la location.

Le bâtiment comptera deux étages et inclura des bureaux administratifs de même que des espaces à usage industriel. Au rez-de-chaussée, les plafonds auront une hauteur de 25 pieds, une caractéristique recherchée par de nombreuses entreprises dans le domaine industriel et manufacturier.

À l’arrière, on retrouvera de grandes portes de garage afin de faciliter la manutention des marchandises. La cour sera adaptée aux véhicules lourds.

« On pense à des gens qui ont de grosses flottes de véhicules, comme des entreprises d’excavation, de la mécanique lourde, etc. », indique le copropriétaire de Construction CMA, Maxime Couture.

« On débutera la construction cette année, ajoute ce dernier. On fera nos fondations en 2021 pour recommencer tôt en 2022 avec nos structures d’acier. On souhaite que tout soit prêt à être aménagé pour juillet 2022. »

M. Couture et son associé Félix-Antoine Milette sont déjà en contact avec quelques entreprises intéressées. Pour ceux et celles qui veulent faire de même, il est possible de communiquer avec l’équipe en consultant le site web constructioncma.ca.