Un monde à réinventer à l’Espace Pauline-Julien

L’Espace Pauline-Julien accueille l’installation interactive At Play – construisez votre propre monde et propose de vivre une expérience en interagissant directement avec l’œuvre.

Lors de cette expérience, les participants sont invités à combiner des bacs de stockage en plastique pour interagir avec l’environnement audiovisuel. C’est tout un univers qui se dévoile à chaque mouvement de boîte.

On y découvre alors différents tableaux – sept au total – offrant différentes perspectives sur la crise des migrants à travers le monde, le commerce mondial et les changements climatiques. On y voit la configuration de camps de réfugiés, des images de migrants en marche en quête d’un nouveau chez-soi.

« En 2015, on était en Autriche en résidence. On voyait les milliers de migrants qui venaient vers la frontière. On a décidé qu’il fallait faire quelque chose. C’est une pièce qui joue dans plusieurs idées dont l’un des points de départ est la mondialisation », explique Martin Kutsch, de la compagnie kondition pluriel.

C’est ce qui a amené le collectif à utiliser des boîtes rappelant des conteneurs ou encore des boîtes de livraison. Grâce à des senseurs, des images sont projetées directement sur les boites, suivant leurs différents mouvements. Chaque composition sculpturale est jumelée à une atmosphère visuelle et sonore particulière. Les images rappellent parfois les vidéos de surveillance.

« On travaille toujours à la frontière de ce que la technologie nous permet de faire pour pousser plus loin ce qu’on arrive à réaliser, ajoute Martin Kutsch. Grâce au mapping vidéo, la projection se fait sur l’objet même s’il bouge. Au-delà d’agir comme spectateur, le visiteur devient acteur pour interagir avec l’installation et la faire vivre et la faire évoluer. »

Fondée en 2000 par les artistes Martin Kusch et Marie-Claude Poulin, la compagnie kondition pluriel est reconnue pour ses activités de recherche, de développement et de création dans les domaines de la danse contemporaine, des installations performatives et des environnements interactifs. Le duo d’artistes cumule plus d’une vingtaine d’années d’expérience dans le milieu artistique. L’œuvre At Play – construisez votre propre monde est une coproduction de kondition pluriel et du Digital Synesthesia Group.

Avec cette installation, les artistes espèrent susciter une réflexion chez les visiteurs de l’Espace Pauline-Julien. « J’aimerais qu’on se demande quel est notre rôle dans cette situation, ce que l’on peut faire. La sensibilisation est la première étape pour changer le monde. On veut faire réfléchir sans être moralisateur ni dans le désir de faire ressentir de la culpabilité. On peut peut-être changer quelque chose », souligne Martin Kutsch.

L’installation interactive At Play – construisez votre propre monde est présentée gratuitement à l’Espace Pauline-Julien, sur la rue Fusey, jusqu’au 13 février prochain.