Un mois de sports d’hiver au profit du Fonds Jean-Pierre-Petit

La journée plein air au profit du Fonds Jean-Pierre-Petit ne pourra avoir lieu sous sa formule habituelle au Centre Énergie CMB. Dans le contexte actuel, la Fondation régionale pour la santé de Trois-Rivières (RSTR) invite plutôt la population à participer au Défi Jean-Pierre Petit : un mois complet dédié aux sports d’hiver.

Le Défi Jean-Pierre Petit se déroule jusqu’au 7 mars et s’adresse à la fois aux sportifs amateurs et aux sportifs aguerris. Les sportifs du dimanche pourront accomplir le «p’tit défi», alors que les sportifs souhaitant repousser leurs limites seront sans doute plus intéressés par le «grand défi».

Les participants pourront choisir l’activité qui les passionne, que ce soit la marche, course à pied, raquette, ski de fond ou même le Fatbike.

Le « p’tit défi » s’effectue seul ou en famille, et consiste à sortir bouger au moins une fois durant le mois de février. Une inscription symbolique de 20 $ est demandée aux participants.

Le « grand défi », pour lequel le comité lance un appel aux entreprises de la région, peut également s’effectuer seul ou en équipe. Le participant ou l’équipe devra se créer un profil Web, se fixer un objectif de distance à parcourir durant tout le mois et récolter des dons dans son entourage.

Un thermomètre sera disponible sous son profil afin de suivre la progression de sa collecte. C’est donc l’occasion de créer une belle compétition amicale entre collègues ou entre amis, tout en soutenant une bonne cause!

Jusqu’à présent, une dizaine d’équipes et de participants solo se sont inscrits au « grand défi », dont Mario Gélinas, marathonien bien connu en Mauricie dans son domaine pour avoir, entre autres, complété son 100e marathon à vie en 2019.

Ancien participant du Défi 24 h Jean-Pierre Petit, il s’est donné pour objectif, dans le cadre de ce défi actuel, de compléter un marathon de ski de fond par jour pendant 28 jours, et ce, pour une distance totale de près de 1 200 km.

Une nouvelle plateforme de sociofiancement

Afin de permettre la faisabilité de cette activité, la Fondation RSTR s’est dotée d’une toute nouvelle plateforme de sociofinancement. Pour plus d’informations, pour s’inscrire aux deux différents défis, ou tout simplement pour donner pour la cause, rendez-vous au www.fondationrstr.com dans la section « Activités en cours et à venir ».