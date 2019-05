Un million, ça fait du bien!

La Fondation régionale pour la santé de Trois-Rivières (RSTR) a annoncé qu’elle allait verser un million de dollars dans le but de financer divers projets du Centre hospitalier affilié universitaire régional (CHAUR) et des autres installations qu’elle dessert. Et la Fondation ne s’arrêtera pas là, car elle s’est engagée à verser un montant tout aussi significatif l’an prochain.

«On est vraiment fier d’annoncer des investissements d’un million de dollars, investissements qui sont rendus possibles grâce aux donateurs. Les efforts des donateurs, des intervenants et de nos collaborateurs constituent la fibre de ce qu’on appelle l’écosystème philanthropique», a d’abord lancé Johanne Hinse, présidente du conseil d’administration de la Fondation RSTR.

«Avant, on regardait les besoins de base, alors qu’aujourd’hui, on regarde les problèmes qui touchent nos citoyens et on essaye de trouver des solutions.»

Parmi les différents projets se trouve l’implantation du Wi-Fi dans le service d’hémato-oncologie. «Je suis bénévole ici et on y voit beaucoup de gens. Certains viennent faire de la chimio pendant 15 minutes, mais d’autres pendant 7h. Entre 30 à 50 personnes peuvent venir faire de la chimio à chaque jour et c’est long pour eux. Ils n’ont rien d’autres à faire que lire ou penser à pourquoi moi? Qu’est-ce que j’ai fait pour avoir le cancer? », a témoigné Rénald Côté, président de l’Association des auxiliaires bénévoles du CHAUR.

«Alors vous voyez que le Wi-Fi était important pour nous!»

Le million servira également à l’achat d’appareils et équipements, et ce, pour plusieurs départements tels que le bloc opératoire, l’ergothérapie, la cardiologie, la pédiatrie, l’urologie, le service psychiatrie et les soins palliatifs, entre autres.