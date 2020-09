Un microfestival punk dans la piscine de l’Expo

La musique punk résonnera dans la piscine du parc de l’Exposition le 3 octobre. Le FestiVoix de Trois-Rivières y organise un microfestival punk le temps d’une journée.

Dans les circonstances, l’accent sera mis sur le punk rock québécois.

Dès 14h, les fans seront invités à assister sur place –ou en rediffusion web dès le lendemain– aux deux concerts dans le fond de la piscine. The Planet Smashers, figure marquante du ska, qui a plus de 20 ans de carrière et un million de disques vendus à travers le monde, et le groupe Mute, vétéran du punk rock québécois, qui a réalisé des concerts dans plus de 26 pays, s’enchaîneront sur scène à 15 h et 17 h pour offrir des performances déjantées.

«La clientèle punk s’est beaucoup développée au FestiVoix, indique Thomas Grégoire, directeur général du FestiVoix de Trois-Rivières. Ça rejoint aussi une obsession personnelle de vouloir faire quelque chose dans la piscine de l’Exposition. Le Terrain de l’Exposition est un ensemble architectural exceptionnel. La piscine a quelque chose de magique et j’ai toujours eu l’intérêt de développer un projet pour ce lieu et le mettre en valeur, souligne le directeur général du FestiVoix de Trois-Rivières. Le style Art déco du lieu, la dimension particulière de la piscine et son style unique amènent un aspect visuel vraiment intéressant. Au FestiVoix, c’est important que nos projets mettent aussi en valeur un lieu de patrimoine.»

En plus de la programmation musicale qui se déroulera dans la première moitié de la piscine, des démonstrations de skateboard seront offertes tout au long de la journée dans la deuxième partie de la piscine grâce à un partenariat avec Adrénaline Urbaine. Des rampes et une installation unique seront aménagées pour permettre aux planchistes professionnels de montrer l’étendue de leur talent.

Seulement 250 spectateurs pourront assister à l’événement sur le site. Ils seront répartis sur des pastilles d’écoute toutes distancées les uns des autres en concordance avec les mesures sanitaires émises par la Santé publique. Toutefois, pour combler les amateurs de punk rock qui ne pourront mettre la main sur un billet, le microFestiPunk sera filmé et il sera possible de visionner les spectacles en rediffusion en ligne dès le lendemain.

«On s’attend à ce que les billets partent vite, note Thomas Grégoire. C’est pour cette raison qu’on a voulu opter pour une formule hybride. Il est aussi primordial que notre protocole sanitaire soit impeccable. On a décidé de faire l’événement durant la journée, en après-midi, pour que les gens se sentent également en sécurité. De notre côté, ça fait du bien de retrouver cette fébrilité et de retrouver le public dans un concept innovant.»

L’ensemble du plan de sécurité sanitaire du microFestiPunk a été élaboré en fonction des recommandations de la Santé publique, de la Ville de Trois-Rivières, des normes de la CNESST et des directives formulées dans le guide sur le plan de sécurité sanitaire COVID-19 pour les festivals et événements réalisé par Événements Attractions Québec avec l’appui de nombreux partenaires du milieu et du Ministère du Tourisme du Québec.

Notons qu’il s’agira du premier festival dédié aux amateurs de punk rock au Québec depuis le début de la pandémie. L’événement sera reporté au lendemain (4 octobre) en cas de pluie.

Les billets pour assister à l’événement et visionner les concerts en rediffusion Web seront mis en vente en ligne le samedi 12 septembre à 12h au www.festivoix.com.