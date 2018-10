Un match en deux temps pour le Climatisation Cloutier

Crédit photo : Photo via Climatisation Cloutier - Yannick David

LHSAAAQ. Le Climatisation Cloutier a démontré beaucoup de cran ce week-end en revenant de l’arrière en troisième période. Les Sportifs ont cependant créé l’égalité en fin de rencontre avant que Nicolas Pelletier ne tranche le débat en tirs de barrage pour procurer la victoire à Joliette.

Après une première période sans histoire, Nicolas Larocque-Marcoux a ouvert la marque avec un peu moins de 4 minutes à écouler à la période médiane. Jean-Philippe Caron l’a imité 40 secondes plus tard pour permettre aux visiteurs de retraiter au vestiaire en avance 2 à 0.

Le Climatisation Cloutier est sorti fort en troisième période avec une poussée de trois buts sans réplique. Kevin Robert (0:44), Antoine Masson (6:19) et Vincent Scopelleti (16:51) ont tour à tour battu le gardien Frédéric Piché.

Les visiteurs n’ont pas baissé les bras et ont vu Rock Régimbald forcer la période de surtemps lorsqu’il a battu Derick Roy avec 48 secondes à écouler.

C’est le 7e tireur, Nicolas Pelletier, qui a dénoué l’impasse lors de la séance de fusillade. Il a été le seul à trouver le fond du filet.

«On a eu droit à tout un duel de gardiens en partant. Nous avons eu de bonnes chances de compter, en plus de toucher des poteaux. On ne reconnaît pas les bonnes équipes quand ça va bien à 8 à 5, mais quand ça va plutôt moins bien. J’ai passé ce message-là et les gars se sont regroupés», explique Éric Haley, entraîneur-chef du Climatisation Cloutier.

«Les gars ont démontré du caractère et on a joué notre meilleure période. On a contrôlé le jeu et on a profité de nos chances de marquer. Bon, on a vu un but chanceux en fin de match alors que la rondelle sautillait et s’est retrouvée sur une palette de Joliette. On a manqué d’opportunisme en prolongation, car on a obtenu une échappée, une échappée à deux contre le gardien et une descente à 2 contre 1. On aurait dû finir avec les 2 points.»

Pas moins de 840 spectateurs ont franchi les tourniquets.

«Notre bon début de saison s’est fait sentir au guichet alors que nous avons eu notre plus belle foule en deux ans. Les gens sur place en ont eu pour leur argent avec un match spectaculaire», a confié Fabien Dubé, directeur général de la formation madelinoise.

«J’ai reconnu la bonne vieille Aréna Jean-Guy Talbot des beaux jours!», a ajouté coach Haley.

Le Cap-de-la-Madeleine disputera un seul match le week-end prochain, soit ce vendredi 2 novembre. Le Métal Pless de Plessisville sera en visite à l’Aréna Jean-Guy Talbot.