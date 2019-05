Un marché public au Musée POP

Réclamé par les citoyens depuis longtemps, le Marché public de Trois-Rivières prendra place au Musée POP tous les jeudis de l’été, du 27 juin au 3 octobre de 15h à 19h.

Ce sont 17 producteurs de la région, à raison d’une douzaine par semaine, qui se rassembleront à l’avant du musée.

«On veut que les citoyens puissent faire leur épicerie au Marché public de Trois-Rivières, donc on a misé sur une diversité dans l’offre alimentaire. En plus des fruits et légumes de saison, il y aura de la viande, du fromage, des œufs, des micropousses, du pain, du prêt à manger, des alcools de petits fruits et des produits forestiers comestibles», énumère Stéphanie Dufresne, conseillère régionale au développement des marchés publics de la Mauricie.

Des brasseurs seront aussi présents, à l’occasion, pour faire déguster leurs produits lors de 5 à 7. «Un marché public, c’est avant tout un lieu de rencontre entre les gens qui produisent les aliments et ceux qui les consomment. C’est pour cette raison qu’on a donné la priorité aux gens de chez nous», indique Mme Dufresne.

Pour les visiteurs en voiture, il sera possible d’utiliser gratuitement le stationnement de l’édifice Capitanal, situé tout juste à côté du Musée POP. Les clients du Marché pourront y garer leur voiture entre 16h30 à 19h30.

Jeux, musique et concours

Avec la venue du nouveau Marché public, l’équipe du Musée POP a eu envie de créer un happening familial et culturel. «C’était pour nous une belle occasion. C’est un projet qui s’inscrit tout à fait dans la mission du Musée. On va mettre en place un espace de jeux pour les enfants. On va aussi créer une zone pique-nique et faire une visite dégustative de bouffe de taverne», mentionne Valérie Therrien, directrice générale du Musée POP.

De plus, à deux reprises, des pianistes s’installeront au piano public pour mettre de l’ambiance. Un joueur d’accordéon sera également présent et des activités en lien avec l’agriculture responsable seront offertes.

«Il y a aura deux concours durant la saison du Marché, renchérit Mme Therrien. Il y aura un concours de la meilleure tarte aux petits fruits, au mois d’août, et un concours de ketchup maison pour clôturer la saison. Les participants pourront gagner de beaux paniers de produits locaux.»

Projet-pilote

Le Marché public de Trois-Rivières étant un projet-pilote, les organisateurs seront à l’écoute des commentaires des producteurs et des visiteurs dans le but d’améliorer l’expérience.

Mentionnons également que l’événement est une initiative du Plan de développement de l’agriculture et de l’agroalimentaire de la Mauricie et du Musée POP, en partenariat avec le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation et d’Innovation et Développement économique Trois-Rivières.

Pour suivre les actualités du Marché public, les gens sont invités à consulter la page Facebook «Marché public de Trois-Rivières».

Les producteurs présents au Marché public