Un lounge à même le terrain voit le jour aux Aigles

Les Aigles de Trois-Rivières ont officiellement inauguré leur tout nouveau Lounge Somavrac-Bellemare cet avant-midi. Celui qui peut accueillir 20 personnes est situé… sur le terrain!

Le lounge a été installé dans le champ gauche du stade trifluvien.

Il en coûte 1100$ de location et il peut accueillir 20 personnes. Outre l’entrée et le stationnement VIP, il est offre d’un service d’hôtesse, de la nourriture (du restaurant Le Grec et Y Pizza) à volonté jusqu’à la fin de la 6e manche, trois consommations par personne, en plus d’être doté d’une toilette exclusive.

«On a voulu être de notre temps!», a lancé le président des Aigles, Marc-André Bergeron. «On cherchait une façon de marier sport et événement. On a donc créé ce lieu unique qui apporte une tout autre vision d’un match de baseball, car on est directement dans l’action.»

Les deux partenaires majeurs sont le Groupe Somavrac et le Groupe Bellemare. Le lounge a débuté ses activités le 4 juin dernier et il est déjà très en demande auprès des amateurs de baseball.

«On est très heureux de s’associer à ce projet», a commenté Marc Paquin, président du Groupe Somavrac. «On est fier nous aussi d’aider au développement de la région et d’aider à pouvoir nous démarquer autrement. C’est un projet audacieux qui nous a été présenté et on l’a bien accueilli. Aujourd’hui, on voit l’effet wow!»

«C’est important de s’impliquer dans notre communauté et pour notre région», a renchéri Jean-Luc Bellemare, président du Groupe Bellemare. «Un projet comme celui-ci prend tout son sens. On est heureux de faire partie de ce projet.»

Pour réserver votre forfait lounge, visitez le https://lesaiglestr.com/fr/billetterie/forfait-lounge. Le coût de 1100$ est établi pour 20 personnes alors des frais additionnels de 55$ par personne seront demandés pour toute personne supplémentaire.