Un livre de recettes au profit de la Guignolée des médias

L’entreprise trifluvienne Cuisigam lance un livre de recettes provenant de gens d’ici. Les profits de la vente seront remis à la Guignolée des médias – région Mauricie/Centre-du-Québec.

«À l’occasion de notre 25e anniversaire et parce que la cuisine, au Québec, est l’endroit par excellence où l’on aime se retrouver en famille et entre amis, Cuisigam a décidé de lancer son premier livre de recettes. Nous avons également décidé de mettre les gens de la Mauricie en lumière dans ce livre afin de leur dire “merci”! Ils font partie de la recette de notre succès depuis 25 ans », explique madame Sacha Lajeunesse, copropriétaire de Cuisigam, une entreprise spécialisée dans l’industrie de l’armoire de cuisine, de salle de bain et d’ameublement sur mesure.

L’idée de créer un livre de recettes s’est concrétisée durant le confinement au printemps dernier. Mme Lajeunesse a d’abord lancé un concours sur les réseaux sociaux de Cuisigam afin de trouver des recettes originales et familiales qui provenaient de gens de la Mauricie. Un jury composé de six personnes a été formé avec entre autres une chef cuisinière de talent de la région.

L’été dernier, les membres du jury ont d’abord eu la lourde tâche de tester les 15 recettes finalistes.Cinq recettes ont été sélectionnées pour faire partie de ce livre. De plus, chaque membre du jury ainsi que le photographe culinaire Alain Lebel proposent également une de leur recette fétiche.

Au final, chef Sonia Delisle, en compagnie des membres du jury, ont concocté 12 recettes qui sont illustrées et publiées dans les pages de ce livre.

Les livres de recettes sont en vente au coût de 20 $ plus taxes à la succursale de Cuisigam ou encore en ligne via le www.cuisigam.com ou au exploretroisrivieres.com/produit/livre-de-recette-cuisigam/ .

Un défi lancé aux entreprises

Un défi est lancé aux propriétaires et gestions des entreprises qui souhaiteraient récompenser des employés, des partenaires, des clients, de se procurer un lot de 10 livres qu’ils pourront redistribuer. «C’est un beau cadeau à offrir pour ce temps des Fêtes et une manière forte d’encourager la cause et les familles dans le besoin de notre région », conclut le coordonnateur régional de la Guignolée des médias, Steve Renaud.