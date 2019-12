Un laboratoire écoresponsable au Collège Laflèche

Le département de chimie du Collège Laflèche a adhéré au programme Mon Écolabo, programme de laboratoire écoresponsable. Effectivement, le laboratoire de chimie du Collège Laflèche affiche depuis quelques mois la certification Écolabo de niveau 1.

Les usagers du laboratoire ont déjà implanté plusieurs actions écoresponsables ciblées afin d’assurer le maintien et la progression des niveaux de certification du programme : réduction de la consommation d’électricité, recyclage des matériaux et des gants de latex par le biais de programmes tel que Terracycle, remplacement de produits toxiques par des produits de substitution écologiques, etc. De plus, l’adhésion au programme Écolabo se reflète dans le volet pédagogique puisque l’enseignement de la vision écoresponsable et écologique se fait maintenant aussi en classe.

Orchestré par une équipe de bénévoles écoleaders de l’Université de Montréal, le programme Mon Écolabo vise, à priori, à sensibiliser et à présenter les bénéfices des pratiques écoresponsables en laboratoire et à améliorer la gestion des laboratoires pour les rendre plus durables. Par des actions concrètes, les adhérents au programme Écolabo s’engagent à diminuer l’impact écologique des activités du laboratoire.