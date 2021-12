Un journaliste frappé en conférence de presse

Le journaliste du Bulletin de Mékinac Réjean Martin aurait été victime de voie de fait lors d’une conférence à Shawinigan. C’est le promoteur immobilier François Veillette, qui annonçait un projet d’un complexe immobilier de 32 M$ à Grandes-Piles, qui aurait mal réagi à une question de M. Martin et a tenté de le frapper avec son pied au derrière.

Au terme de la conférence, le journaliste en entretien individuel avec le promoteur l’a questionné sur le projet et sur la possibilité que les policiers interviennent comme ce fut le cas dans un dossier précédent à Trois-Rivières qui a soulevé l’ire du promoteur.

« Il m’a poursuivi et il a tenté de me frapper le derrière. Il m’a atteint le mollet. En entendant le mot police, il m’a dit de sortir. Il m’a poursuivi jusqu’à la porte en tentant de me frapper. Je suis assez ébranlé présentement. C’est ma première fois en carrière que je vois ça », commente le journaliste Réjean Martin.

Au moment d’écrire ces lignes, M. Martin ne savait pas s’il allait porter plainte aux policiers.

La Fédération professionnelle des journalistes du Québec a été informée de l’incident.