Un jeune sur deux présente des symptômes d’anxiété ou de dépression

Près d’un jeune de 12 à 25 ans sur deux (48 %) rapporte actuellement des symptômes compatibles avec un trouble d’anxiété généralisée ou une dépression majeure. C’est ce que démontre une étude sur la santé psychologique chez les jeunes de 12 à 25 ans menée par l’Université de Sherbrooke en Estrie et en Mauricie/Centre-du-Québec.

Dans notre région, plus de 5 500 étudiants de 21 écoles ont pris part à cette étude du 18 au 26 janvier. Le maintien des cours en présentiel, la participation à des activités sportives parascolaires et la création de liens significatifs avec des membres de la communauté scolaire font partie des stratégies qui aideraient le plus à maintenir ou à améliorer la santé psychologique, selon les personnes répondantes.

Des services sont disponibles pour les jeunes qui vivent présentement des difficultés, que ce soit dans les milieux scolaires, dans les organismes communautaires ou en CLSC. Des ressources en ligne comme le Guide d’autogestion « Aller mieux… à ma façon » peuvent aussi aider à identifier des moyens pour aller mieux et prendre soin de sa santé.

En tout temps, il est également possible de joindre les lignes d’écoute que voici pour une assistance immédiate : Jeunesse, J’écoute au 1 800 668-6868, Tel-Jeunes au 1 800 263-2266 et Info-Social (811).