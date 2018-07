Un jeune entrepreneur de Saint-Prosper s’illustre

Crédit photo : Audrey Leblanc

SAINT-PROSPER. À 23 ans, Maxime Gagnon est copropriétaire de l’entreprise familiale. Pas étonnant que le jeune entrepreneur agricole de Saint-Prosper soit l’un des dix finalistes du 13e «Concours Tournez-vous vers l’excellence» de la Financière agricole du Québec.

Ce concours vise à mettre en lumière la relève agricole. Pour sa part, Maxime est la 5e génération de l’entreprise qui regroupe à la fois la Ferme Jean-Pierre Gagnon et Transport Prosper.

«Jusqu’en 2006, c’était une entreprise laitière, raconte-t-il. On a vendu les vaches et on s’est tourné vers la culture des champs. On fait du maïs, du soya, de l’avoine pour consommation humaine, du blé et de l’orge. L’avoine est vendue à Quaker pour faire du gruau et le reste de la production sert à nourrir des animaux.»

La culture se fait sur 1 400 hectares répartis dans trois municipalités, soit Saint-Prosper, Sainte-Geneviève-de-Batiscan et Sainte-Anne-de-la-Pérade. «Environ 80 % de nos terres sont à Saint-Prosper», précise Maxime.

Ce dernier travaille avec son père, Jean-Pierre Gagnon, et son grand-père, Fernand Gagnon. Le trio s’occupe de semer au printemps, de faire la récolte à l’été et à l’automne, de sécher le grain, de l’entreposer et de le livrer. En haute saison, ils engagent huit personnes.

«On fait tout de A à Z, mentionne Maxime. On a deux centres de grains où on sèche et entrepose le grain. On en a un à Saint-Prosper et un à Sainte-Geneviève-de-Batiscan. Les trois quarts de la production, soit environ 8 000 tonnes de grains, vont au centre situé à Sainte-Geneviève-de-Batiscan.»

Pendant la saison hivernale, la récolte est livrée à Québec, Trois-Rivières, Bécancour et en Beauce. Une partie de la production se retrouve également en Ontario et en Europe. Quant au concours, les trois gagnants seront dévoilés le 21 novembre prochain à Drummondville. Ils se mériteront un grand prix de 5 000 $ et deux bourses de 2 500 $.