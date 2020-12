Un jeu d’évasion très populaire 

La Corporation des Évènements de Trois-Rivières et les jeux d’évasion avec immersion Enigma ont ajouté une nouvelle date pour l’activité familiale Les Rennes en Cavale! En effet, c’est à la suite de l’engouement marqué pour les deux premières dates (28 et 29 décembre prochain) que l’activité se déroulera également en supplémentaire le 27 décembre pour le plaisir des petits et grands.

Ce nouveau jeu d’évasion urbain se déroule exclusivement en voiture dans les rues du centre-ville de Trois-Rivières et est offert gratuitement à la population. Cette activité mettra à l’épreuve les méninges des participants et leur apportera certainement une touche de magie durant cette période des Fêtes.

Afin de s’assurer du bon déroulement dans les circonstances actuelles et d’une bonne gestion des départs et des arrivées des voitures, les gens doivent réserver leurs plages horaires en ligne sur le site d’Enigma via le www.enigmaqc.ca.

À propos des Rennes en Cavale!

Tout le monde le sait, le pôle Nord, c’est très loin. Chaque année, le père Noël et ses lutins installent des avant-postes plus au Sud pour pouvoir assurer la livraison des cadeaux à temps. L’ennemie jurée du père Noël, la mère Noël Bleue qui habite le Pôle Sud, a libéré les rennes du père Noël et les participants doivent les retrouver pour qu’ils puissent retourner au Pôle Nord.

Les Rennes en Cavale! est un parcours en voiture de 60 minutes destiné à toute la famille. Les conducteurs suivront un parcours composé de cinq stations d’une durée de 10 minutes chacune. Une dizaine d’animateurs accompagneront les participants pour les aider à retrouver les rennes du père Noël.

Inscriptions

La réservation est obligatoire pour cette activité et la période d’inscription se déroule présentement sur le site Web d’Enigma au www.enigmaqc.ca. À la suite de votre inscription, vous recevrez un courriel de confirmation vous indiquant le lieu et l’heure de votre activité. Ne tardez pas, les places seront limitées.