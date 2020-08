Un jeu d’évasion gratuit au centre-ville

La Corporation des Évènements de Trois-Rivières et les jeux d’évasion avec immerseur Enigma annoncent qu’un jeu d’évasion urbain pour toute la famille aura lieu le 29 août prochain. Cette activité, intitulée Chronos, se déroulera dans les rues du centre-ville de Trois-Rivières et sera offerte gratuitement à la population. Conçue par Enigma et inspirée des jeux d’évasion dont ils sont spécialisés, cette activité sera une occasion originale de redécouvrir le centre-ville et de faire aller votre imagination et vos méninges!

«Le monde a changé et nous nous adaptons pour continuer à offrir les meilleurs divertissements immersifs. Notre collaboration avec la Corporation des Évènements de Trois-Rivières nous permet de transformer le centre-ville en terrain de jeu. Une occasion à ne pas manquer!», affirme Éric Paul Parent, producteur d’immersions chez Enigma.

Afin d’éviter tout rassemblement, mais plutôt de suivre les directives émises en matière de santé publique en lien avec la pandémie actuelle, les gens devront réserver leurs plages horaires en ligne sur le site d’Enigma. Toutes les précautions seront aussi mises en place afin de respecter la distanciation sociale durant l’activité.

À propos de Chronos

2020 devait être une année merveilleuse. Malheureusement, des agents venus du futur ont voyagé vers le passé pour changer le cours de l’histoire. Ces interventions dans la ligne du temps causent les perturbations que nous subissons depuis des mois. Les habitants du futur comptent sur vous pour fermer la brèche temporelle, renvoyer les voyageurs du temps à leur époque et sauver notre monde!

Chronos, est un jeu de 90 minutes pour toute la famille. Cette activité inspirée des jeux d’évasion Enigma se déroule dans les rues de Trois-Rivières. Une dizaine d’animateurs vous accompagnent pour vous aider à réussir les tâches et les énigmes qui vous permettront de rétablir la ligne du temps. Chronos est l’occasion de découvrir les événements marquants de notre passé en sauvant le futur!