Un Jeep Wrangler V8

Le véhicule phare de Jeep aura droit à une variante V8 pour 2021. Le Wrangler Rubicon 392 va faire saliver tous les amateurs de la marque. Cette annonce de Jeep est arrivée au même moment ou le gouvernement su Québec présentait son plan vert, ironique non.

Pourquoi un V8

Pourquoi pas a répondu Jeep qui souligne le fait que plein de propriétaires de Wrangler glissent déjà un V8 sous le capot. Alors, pourquoi ne pas le faire nous-mêmes. Vous aurez donc dans la même famille de Wrangler un modèle hybride 4xe qui arrive le mois prochain en concession, un modèle Diesel et maintenant un modèle 392. Ce dernier sera uniquement disponible dans les versions Unlimited. Le V8 de 6,4 litres promet 470 chevaux et autant de couple. Le Rubicon 392 offre une transmission automatique à 8 vitesses qui a été réglée pour fournir une accélération maximale au lancement. En parlant de lancement, le Rubicon 392 sprinte de 0 à 100 km/h sous la barre des 5 secondes et parcourt le quart de mile en 13,0 secondes.

Un peu différent visuellement

Le capot, emprunté au Gladiator Mojave, aide à refroidir le gros moteur grâce à sa prise d’air froid fonctionnelle. Un chemin d’air secondaire est également intégré au capot pour que le moteur puisse continuer à tourner même les entrées d’air principale sont bloquées par de la boue ou des débris. La puissance sera transmise aux quatre roues, tout le temps via une boîte de transfert active Selec-Trac avec un rapport de 2,72 en bas de gamme. Les conducteurs pourront choisir entre quatre modes 4RM : 4WD Auto, 4WD High, Neutre, et 4WD Low. Un mode de conduite Off-road Plus offre de plus grandes possibilités. Pour être certain que tout le voisinage vous remarque, Jeep a installé un échappement quadruple à l’arrière. Mais, il n’y a pas que le V8 qui rend ce Jeep spécial. Vous avez droit à des supports de moteur renforcés, des rails de châssis, des bras de commande supérieurs avant et des poignées de direction en fonte pour supporter le poids et le couple supplémentaires. Des amortisseurs monotubes Fox spécialement réglés tiennent compte de la répartition

Meilleures capacités tout-terrain

Les capacités tout-terrain sont également renforcées, le Rubicon 392 est surélevé de 2 pouces face au Rubicon régulier et présente une approche (44,5 degrés) et un départ (37,5 degrés) légèrement améliorés. La garde au sol diminue légèrement de 10,8 à 10,3 pouces, mais la profondeur de passage à gué de l’eau est très impressionnante, à 32,5 pouces – la plus haute jamais atteinte dans un Wrangler, grâce à un système d’admission d’air (partant du capot) qui peut détourner l’eau de l’admission du moteur à un taux de 15 gallons d’eau par minute. Ce Wrangler Rubicon est doté de différentiels avant et arrière à verrouillage, d’essieux Dana 44 à voie large, d’un contrôle de verrouillage du convertisseur de couple de la transmission et d’un rapport de transmission final de 3,73.

Le Rubicon 392 sera mis en vente au premier trimestre 2021 et le prix américain a été annoncé tout juste sous la barre des 50 000$.

L’article Un Jeep Wrangler V8 est apparu en premier sur Benoit Charette.