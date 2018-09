Un jardin pas comme les autres

Crédit photo : Audrey Leblanc

ÉDUCATION. Des élèves de l’école Avenues-Nouvelles dans le secteur Cap-de-la-Madeleine ont aménagé un jardin communautaire en partenariat avec plusieurs organismes locaux. Un projet qui leur permet d’acquérir des connaissances en agriculture et qui profite également aux tout-petits de la Maison des familles du Rivage.

Le projet a pris son envol l’an dernier. Les élèves ont participé à chacune des étapes de sa réalisation, de la conception des bacs en bois jusqu’à la plantation des légumes et fines herbes.

«On a commencé par faire les plans. Ensuite, on a fait les bacs, on s’est penché sur la question de l’organisation de l’espace, on a fait les semis au printemps, on a transplanté au début de l’été et on a veillé à l’entretien du jardin», énumère Émilie Larouche, professeure de sciences et entrepreneuriat.

La force physique de quelques élèves a même été mise à contribution puisqu’il a fallu creuser un peu le sol pour y installer les bacs. «J’ai communiqué avec les organismes Les Incroyables Comestibles et La Brouette qui nous ont donné un bon coup de pouce. Les gens de La Brouette nous ont guidés dans cette nouvelle aventure. Ils sont venus faire des ateliers à l’école et nous ont aidés à faire les semis», mentionne Mme Larouche.

Ce jardin, ce n’est pas qu’un simple projet scolaire. C’est une initiative qui rayonne dans la communauté et qui profite aux gens du quartier. «On a mis en place une collaboration avec la Maison des familles du Rivage qui est située tout près, indique l’enseignante responsable du jardin. Les éducatrices viennent deux fois par semaine arroser les plantes avec les tout-petits. On a aussi fait des ateliers de cuisine avec eux.»

«À quelques reprises cet été, des petites filles qui n’habitent pas très loin sont même venues chercher des légumes, ajoute cette dernière. En plus, il n’y a eu aucun vandalisme. Je pense que les élèves sont fiers de ce qu’ils ont accompli et que ça contribue à développer un sentiment d’appartenance. C’est d’autant plus intéressant dans une école comme la nôtre où il y a des troubles de comportement, des difficultés d’apprentissage et des jeunes proches du décrochage.»

Une version améliorée

Le jardin communautaire de l’école Avenues-Nouvelles sera amélioré au cours des prochains mois. Les classes de Mme Larouche ont construit d’autres bacs en bois afin de faire des sections thématiques.

Éventuellement, l’enseignante aimerait ajouter un nouveau volet au projet, soit celui de la transformation des aliments récoltés. Elle souhaite également installer une structure contre le mur de l’école pour y faire grimper certaines plantes comme les haricots.

«Je pense qu’on pourrait faire un bel aménagement en collaboration avec les élèves d’arts, dit-elle. On pourrait même planter des arbres fruitiers.» Une demande doit être faite à la Commission scolaire à ce propos, mais chose certaine, ce ne sont pas les idées qui manquent à Émilie Larouche.