Un homme retrouvé mort dans le stationnement d’un poste de la SQ

Crédit photo : Marie-Ève Alarie

Le Bureau des enquêtes indépendantes enquête sur les circonstances entourant un événement survenu à Trois-Rivières, ce matin, alors qu’un civil de 63 ans a été retrouvé mort dans le stationnement d’un poste de la Sûreté du Québec à Trois-Rivières.

Les renseignements préliminaires communiqués au BEI suggèrent ce qui suit (Enquête BEI-2018-022) :

– Le 5 juillet, un homme perturbé se serait présenté à un poste de la Sûreté du Québec à Trois-Rivières

– L’homme aurait contacté les policiers via un téléphone extérieur du poste

– Deux patrouilleurs seraient allés à sa rencontre

– L’homme aurait été perturbé et aurait tenu des propos inquiétants

– Il aurait dit être suivi et aurait demandé l’aide des policiers

– Il aurait refusé de se rendre à l’hôpital et aurait affirmé que si les policiers ne pouvaient pas l’aider, il réglerait son problème lui-même

– Ce matin, le 31 juillet, l’homme en question aurait été retrouvé mort dans une voiture stationnée au même poste

– Une arme à feu aurait été trouvée dans la voiture à côté de lui

– Les premières observations laissent croire que le cadavre aurait passé plusieurs jours dans le stationnement avant sa découverte ce matin.

L’enquête du BEI permettra notamment de déterminer si ces informations sont exactes. Neuf enquêteurs du BEI ont été chargés d’enquêter sur cet événement.

Conformément au Règlement sur le déroulement des enquêtes du Bureau des enquêtes indépendantes, le BEI a fait appel au Service de Police de la Ville de Montréal pour agir comme corps de police de soutien dans cette enquête. Le SPVM fournira 1 technicien en identité judiciaire qui travaillera sous la supervision des enquêteurs du BEI.

Le BEI demande à quiconque aurait été témoin de cet événement de communiquer avec lui via son site web au www.bei.gouv.qc.ca. Aucune autre information n’est disponible actuellement. ( Source: https://www.bei.gouv.qc.ca/ )