Un hommage à Metallica au Cabaret de l’Amphithéâtre

Le groupe Metal Messiahs rendra un hommage à Metallica le 1er avril au Cabaret de l’Amphithéâtre Cogeco.

Le groupe Metal Messiahs est composé de Sylvain Decarufel, Christian Savoie, Francois Decarufel et Éric Morissette. Ces quatre musiciens de haut niveau ont décidé de se retrouver après plusieurs années afin de présenter le spectacle hommage à Metallica le plus explosif, intégral et représentatif possible.

Les billets seront mis en vente le vendredi 25 février à 11h et disponibles sur www.amphitheatrecogeco.com, à la billetterie de la salle J.-Antonio Thompson et au 819 380-979.

Le Cabaret de l’Amphithéâtre Cogeco disposera d’une configuration régulière avec places assises – admission générale. Les spectateurs devront garder le masque en tout temps, en conformité avec les mesures sanitaires émises par le Gouvernement du Québec.