Un gym au centre-ville à l’automne

Les travailleurs du centre-ville de Trois-Rivières auront accès à des installations sportives dès cet automne. C’est la coopérative de solidarité GYM centre-ville, dont fait partie l’ancien propriétaire du Tonix, qui est derrière le projet.

«Les entreprises n’ont pas toutes l’espace ni le budget pour se faire un gym dans leurs locaux. C’est pourquoi on a eu l’idée d’en faire un pour toutes les entreprises, explique Steve Lafontaine. C’est un projet qui est dédié uniquement aux travailleurs du centre-ville.»

«Les entreprises devront être membres de la coopérative pour que leurs employés aient accès aux installations, ajoute ce dernier. Chaque entreprise membre va cotiser en fonction du nombre d’employés qu’elle a. Ce sera un montant récurrent année après année. Les entreprises qui vont adhérer à la coopérative vont donner le droit à leurs employés de s’abonner pour à peine 10 $ par mois.»

Dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre, ce dernier croit qu’il s’agira d’un facteur attractif. «À l’heure où les saines habitudes de vie sont à la mode, ça va très bien compléter l’offre du centre-ville», souligne M. Lafontaine.

Quant à l’emplacement du gym, des discussions sont en cours à savoir où il sera situé. Chose certaine, le tout sera confirmé très bientôt.

«Ce sera un gym sans employé, à l’ère du numérique, indique l’ancien propriétaire du Tonix. Les gens vont s’abonner via une application. S’ils le désirent, ils auront accès à un entraîneur, mais la prise de rendez-vous se fera en ligne.»

Les installations sportives seront accessibles du lundi au vendredi, de 6h à 20h, ainsi que le samedi matin. «Mon expérience au Tonix m’a appris que les travailleurs du centre-ville ne reviennent pas la fin de semaine. Et comme ça s’adresse à eux, on a opté pour des heures d’ouverture qui collent à leur réalité», précise M. Lafontaine.

Cours de groupe, événements et formations

Ce projet, Steve Lafontaine l’a en tête depuis déjà quelque temps. «Chaque fois que je venais au centre-ville, quelqu’un me demandait quand j’allais repartir un gym. Au fil du temps, l’idée a germé. Je voyais l’intérêt des gens. Puis, j’ai eu l’idée de faire un gym sur le principe de coopérative», raconte-t-il.

Un conseil d’administration a été fondé et des rencontres ont permis de prendre le pouls des gens d’affaires du centre-ville. «On a fait une séance d’information dernièrement où plus de quarante entreprises étaient présentes. On voit que l’intérêt est là, soutient l’instigateur du projet. On commence petit, mais on a l’intention d’agrandir par la suite, selon la demande. On pourrait ajouter des cours de groupe, par exemple. On veut que ce soit un endroit où les gens vont pouvoir s’entraîner, mais aussi réseauter.»

Par ailleurs, la coopérative organisera également des événements ponctuels, comme des courses à pied, et offrira des formations sur l’alimentation.