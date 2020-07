Un guide sur les changements climatiques est lancé

Un groupe de citoyens engagés dans la cause environnementale a procédé récemment au lancement d’un guide pratique portant sur les changements climatiques.

Intitulé «Guide pratique, j’apprends, je réfléchis, j’agis», l’ouvrage permet de mieux comprendre, identifier et réaliser des gestes afin de limiter le réchauffement de la planète.

«Ce guide est une première au Québec concernant son approche didactique des différents sujets abordés. Il permet au lecteur de prendre conscience des émissions de gaz à effet de serre reliées à ses comportements et lui suggère des idées pour se mettre en action», résume Jacques Tétreault, ex porte-parole du Regroupement Vigilance Hydrocarbures Québec.

«Il a fallu entre 2000 et 3000 heures de travail bénévole et près d’un an pour le produire», ajoute Martin Lemmens, maître d’œuvre du guide et jardinier biologique.

Le lancement a eu lieu de façon virtuelle. Le livre, lui, est offert en version papier. «Une version électronique risque de se retrouver enfouie dans le labyrinthe numérique et ne jamais servir. En version papier, il est un outil accessible qu’on a sous la main», justifient les instigateurs du projet.

Les personnes impliquées dans la conception de l’ouvrage n’en tireront aucun bénéfice monétaire, tient-on à préciser. L’argent qui découlera de sa vente servira à une réimpression ultérieure.

Le livre, qui compte 84 pages illustrées, est en vente dans plusieurs librairies partout au Québec. Il se détaille 5,95$.