Un groupe pour démystifier et apprivoiser l’intelligence artificielle

GROUPÉ Mauricie + Rive-Sud crée le Groupe régional d’Action en Intelligence artificielle (GAIAM) afin de positionner la Mauricie comme une région d’excellence en intelligence artificielle.

Le GAIAM servira à répondre à la demande d’entreprises désirant développer leurs connaissances et l’utilisation de l’intelligence artificielle dans leurs activités, tout en ayant accès à des ressources locales, nationales et internationales.

«Souvent, les entreprises ont besoin de l’intelligence artificielle pour avoir des opérations plus performantes, indique Jean-Sébastien Dessureault, formateur et chercheur à la cellule d’expertise en robotique et intelligence artificielle du Cégep de Trois-Rivières. Elles cumulent des tonnes de données, mais n’en tirent pas le maximum. Les actions du groupe vont aider les entreprises à ce niveau.»

Cette création est une première étape qui sera suivie d’un plan d’action permettant d’établir des partenariats avec les plus grands experts québécois et canadiens en intelligence artificielle. Dans le moment, le groupe participe à la réalisation d’une cartographie de l’offre en intelligence artificielle en Mauricie afin d’avoir un portrait régional. Celui-ci sera mis en perspective avec ce qui se fait ailleurs au pays et dans le monde afin de s’inspirer des bonnes pratiques et de modèles existants.

De plus, des rencontres seront organisées pour les entreprises ayant des intérêts communs à utiliser l’intelligence artificielle dans leurs opérations. Plusieurs activités d’information et de sensibilisation seront offertes aux entreprises et aux partenaires économiques afin d’accroître les connaissances générales et la compréhension des enjeux liés à l’innovation qui passe par l’intelligence artificielle.