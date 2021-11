Un groupe de travail consacré au développement de l’Aéroport

L’Aéroport de Trois-Rivières se dote d’un nouveau comité pour conseiller son équipe dans son développement.

Issues des milieux de l’aéronautique, politique et des affaires, une dizaine de personnes participeront à ce nouveau groupe de travail mis sur pied par Innovation et Développement économique (IDÉ) Trois-Rivières dans la foulée du nouveau plan stratégique de l’Aéroport.

La présidence du comité a été confiée à Andrew D’Amours, cofondateurs de l’entreprise Flytrippers, spécialiste de l’aviation et ancien consultant en stratégie. Il sera accompagné de Stéphane Rochette, d’AAR, de François Proulx, de 1200 degrés, de Claude Brouard, de Voltflex Innovations, de Claude Lessard, de Delastek, de Geneviève Scott, de la Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières, et de Marie-Pierre Leblanc, du bureau du député de Maskinongé Simon Allaire. Des membres de l’équipe d’IDE Trois-Rivières et de la Ville de Trois-Rivières prendront également part aux discussions.

Le groupe de travail abordera de façon plus pointue trois thématiques principales: le développement commercial et immobilier, la réalisation de projets durables et innovants et les services aériens.

« Au cours des deux dernières années, l’équipe de l’Aéroport a été fortement mobilisée par l’élaboration d’un plan stratégique. Le moment est venu de passer à l’action, et le comité de développement nous aidera à demeurer bien connectés aux besoins de nos entreprises du secteur aéronautique, un créneau extrêmement important pour notre ville », explique le directeur général d’IDE Trois-Rivières, Mario De Tilly.

Rappelons que la construction de la nouvelle aérogare devrait débuter au printemps 2022, pour une ouverture en 2023.