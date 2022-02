Un gros joueur de l’industrie agroalimentaire s’installe à Trois-Rivières

Cintech agroalimentaire, centre de transfert technologique spécialisé en transformation alimentaire, vient tout juste d’ouvrir son premier bureau satellite. Et c’est à Trois-Rivières que l’entreprise a choisi de s’installer. En partenariat avec Innovation et Développement économique (IDE) Trois-Rivières, Cintech vise le déploiement d’une offre de conseils techniques en agroalimentaire et de solutions en biotechnologies auprès d’entreprises de la Mauricie.

Bien établie à Saint-Hyacinthe, Cintech offre son expertise et du soutien technologique aux entreprises agroalimentaires québécoises qui cherchent à améliorer leur performance. L’entreprise est gestionnaire d’un centre collégial de transfert technologique affilié au Cégep de Saint-Hyacinthe et à l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec.

« Notre arrivée à Trois-Rivières s’inscrit dans notre désir de développer une approche plus régionale pour positionner l’agroalimentaire et aider le milieu régional à mieux rayonner, explique Jean Lacroix, président-directeur général de Cintech agroalimentaire. On a des affinités naturelles avec Trois-Rivières en raison des projets qui s’y trouvent, comme ceux d’Innofibre et ses emballages écologiques et la mise en place du centre d’innovation agroalimentaire L’Ouvrage. »

« On oeuvre auprès des transformateurs alimentaires, mais on a une vision d’ensemble de toute la chaîne de production et on veut que nos actions se fassent dans cet esprit, en collaboration avec les autres acteurs du milieu, ajoute M. Lacroix. On est à Trois-Rivières pour travailler avec l’écosystème existant, pour mettre en place des laboratoires et tester de nouvelles façons de faire. On va y faire de la recherche et du développement. »

Ultimement, le but recherché est que les entreprises québécoises obtiennent une plus grande part du marché. Pour l’aider dans la réalisation de cet objectif, Cintech est en train d’établir des partenariats avec plusieurs organisations, dont l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR).

Le bureau satellite de Cintech agroalimentaire est situé au Centre d’affaires Royale dans le district entrepreneurial innovant Halo. L’entreprise a une équipe composée d’une cinquantaine de chercheurs et spécialistes.