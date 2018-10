Un grand week-end de croisières

Crédit photo : Photo courtoisie

TOURISME. La prochaine fin de semaine sera fort occupée au port de Trois-Rivières, alors que trois navires de croisière totalisant 2150 passagers accosteront à quelques heures d’intervalle.

Le vendredi 5 octobre, le luxueux MS Silver Spirit et ses 500 passagers seront des nôtres, dernière escale de leur route vers Montréal. Le lendemain, le Crystal Symphony accostera pour la première fois à Trois-Rivières autour de 8 h du matin. Complètement rénové en 2017, ce navire de grand luxe transportera 848 passagers et 545 membres d’équipage.

Le dimanche 7 octobre, le Black Watch de la Fred Olson Cruise Lines s’amarrera chez nous pour la journée. Ce navire de 10 ponts aura à son bord 804 passagers.

Afin de souligner ce Grand week-end des croisières, l’équipe d’Innovation et Développement économique Trois-Rivières et ses partenaires ont élaboré une programmation toute spéciale destinée aux croisiéristes, mais également à toute la population.

Tout le week-end, des chansonniers partageront leurs meilleurs succès de musique traditionnelle avec les croisiéristes et les citoyens. De plus, samedi et dimanche, des personnages historiques feront revivre l’époque des postes de traite de la Nouvelle-France. La Gare maritime sera également ouverte lors des trois journées d’activités.

Toute la population est donc invitée à venir accueillir chaleureusement les croisiéristes et à assister aux différentes animations.

Pour plus de détails sur l’horaire des différentes activités: http://www.tourismetroisrivieres.com/fr/quoi-faire/un-grand-week-end-des-croisieres-au-port-de-trois-rivieres

(Source: IDÉ Trois-Rivières)