Place à la Journée nationale du sport et de l’activité physique!

Ce dimanche 2 mai, l’Unité régionale de loisir et de sport de la Mauricie encourage les gens à bouger et à prendre part à la Journée nationale du sport et de l’activité physique (JNSAP).

Pour l’occasion, les organismes sportifs et communautaires, les municipalités, les milieux de travail, les établissements scolaires et les services de garde éducatifs à l’enfance se mobilisent pour proposer diverses initiatives et une gamme complète d’activités physiques, sportives et de plein air.

L’objectif premier est de promouvoir la pratique régulière d’activités physiques auprès du plus grand nombre de citoyennes et citoyens.

Si l’édition 2021 de la JNSAP se fait à nouveau dans le respect des règles sanitaires en vigueur, il demeure important de faire découvrir ou redécouvrir à la population le plaisir de bouger en pratiquant des activités physiques, sportives et de plein air.

«À l’Unité régionale de loisir et de sport de la Mauricie, nous encourageons les gens à prendre part à la JNSAP et à partager les bougeottes réalisées avec nous. Sortir à vélo, jouer une partie de tennis, prendre une marche avec les enfants, s’entraîner au gym… il existe plusieurs façons de bouger même si nous devons respecter les mesures sanitaires reliées au palier d’alerte en Mauricie. Nous espérons battre le record de bougeotte de l’an dernier.»