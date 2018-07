Un fumoir artisanal à Champlain

Crédit photo : Audrey Leblanc

CHAMPLAIN. Dans quelques semaines, Simon Gobeil célébrera le premier anniversaire de l’ouverture de son commerce, Le Simon de l’Atlantique, situé dans le village de Champlain.

Depuis septembre 2017, clients réguliers et touristes s’arrêtent sur le Chemin du Roy pour acheter le saumon que M. Gobeil fait fumer pendant plusieurs heures dans le fumoir artisanal qu’il a fabriqué de ses mains et qu’il ne cesse d’améliorer.

«Ce qui donne la saveur à mon saumon, ce n’est pas la recette, mais bien la façon dont fonctionne mon fumoir», croit M. Gobeil. Bricoleur depuis toujours, il a conçu son tout premier fumoir à partir d’un petit foyer extérieur qu’il avait dans sa cour.

«J’habitais à Sainte-Catherine, en banlieue de Montréal, à cette époque, raconte l’entrepreneur. Un jour, j’ai mis du gazon dans le foyer. Ç’a fait de la fumée et ça m’a rappelé les fumoirs des clubs de pêche que j’ai visités sur la Côte-Nord quand j’étais jeune. C’est là que je me suis dit que je pourrais me bricoler un fumoir. C’était il y a 20 ans.»

Puis, son projet a pris de l’ampleur au fil du temps. «J’en ai fait un dans mon atelier au sous-sol, mentionne Simon Gobeil. J’avais de plus en plus de demandes, alors j’en ai fait un gros en bois dans une autre pièce de ma maison. C’est sur le même modèle que j’ai construit celui que j’ai ici, à Champlain.»

Devant la demande grandissante de sa clientèle, M. Gobeil a participé à plusieurs marchés publics en 2015 afin de mesurer l’intérêt pour son produit. «J’écoulais tout mon saumon, alors j’ai finalement décidé de lancer mon entreprise en 2016, dit-il. J’ai vendu ma maison à Sainte-Catherine pour trouver un bâtiment abritant une maison et un commerce.»

Ses recherches l’ont mené à Champlain où il fume chaque semaine près de 200 lb de saumon. Au Simon de l’Atlantique, on peut aussi acheter des moules fumées, de la morue fumée, des tartares et des bagels.

Les étapes pour fumer le saumon

Avant d’être fumé, le saumon est placé pendant environ 10 heures dans une saumure sèche constituée de sel et de cassonade. Ensuite, il est lavé, rincé, épongé et mis à sécher pendant la nuit. Le matin, Simon Gobeil le met dans le fumoir pour une période qui varie entre 10 et 14 heures.