Un film gratuit au cinéma en échange de denrées

Le Cinéma Le Tapis Rouge s’allie avec Moisson Mauricie/Centre-du-Québec pour soutenir les familles d’ici en cette période de rentrée scolaire. Les familles pourront donc visionner gratuitement le film d’animation familial Terra Willy, Planète inconnue en échange de denrées non périssables.

Les projections auront lieu le samedi 12 septembre à 10h et 10h15. Les portes ouvriront à 9h30. Premiers arrivés, premiers servis. Les familles seront invitées à apporter leurs dons le jour de la projection.

Les gens sont invités à remettre des denrées non périssables comme des fruits et légumes ainsi que viandes en conserve, des pâtes alimentaires, des produits pour bébés et des produits d’hygiène.

«Supporter la communauté et un organisme aussi exceptionnel fait partie de notre philosophie. La première expérience organisée pour la Grande collecte des fêtes en novembre dernier fut concluante. Nous mettrons nos 4 salles à la disposition de l’activité et souhaitons récolter un très grand nombre de denrées pour Moisson Mauricie/Centre-du-Québec», soulignent Joël Côté et Paul Langevin, propriétaires du Cinéma Le Tapis Rouge.