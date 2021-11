Un film gratuit au cinéma en échange de denrées

À quelques semaines des Fêtes, les familles de la Mauricie pourront visionner gratuitement le film d’animation québécois Félix et le trésor de Morgäa au cinéma Le Tapis rouge en échange de denrées non périssables.

La projection aura lieu le samedi 27 novembre dès 10h30, ouverture des portes dès 9h45. Les quatre salles du cinéma seront mises à la disposition des petits et grands cinéphiles pour l’occasion. Les billets seront attribués le matin de l’événement. Ainsi, aucune réservation n’est nécessaire.

Le film Félix et le trésor de Morgäa raconte l’histoire du jeune Félix qui est convaincu que son père, disparu en mer deux ans plus tôt, n’est pas mort. Pendant que sa mère est en voyage, le garçon décide de partir à la recherche de son paternel avec le vieux Tom, un marin à la retraite. Ensemble, ils débarqueront sur une île mystérieuse, qui cache une cité souterraine dirigée par la mégalomane Morgäa. Cette dernière détient un trésor précieux qu’elle protège férocement. Une fois que Félix et Tom auront pénétré les murs de sa cité, il sera beaucoup plus difficile pour eux d’en ressortir. Ils devront user d’ingéniosité et d’adresse s’ils veulent revoir la lumière du jour.

La présentation du passeport vaccinal est obligatoire pour les 13 ans et plus. Une carte d’identité est aussi exigée pour les 16 ans et plus.

Les familles seront invitées à apporter leurs dons le jour même de la projection. Les denrées seront ensuite remises à Moisson Mauricie/Centre-du-Québec.

Cette association est toute naturelle pour Joël Côté et Paul Langevin, propriétaires du Cinéma le Tapis Rouge. D’ailleurs, ce n’est pas la première année qu’ils mettent sur pied cette initiative. « Supporter la communauté et un organisme aussi exceptionnel fait partie de notre philosophie. La fête sera aussi l’occasion pour des citoyens d’ici de découvrir cet atout culturel unique qu’est le Tapis Rouge. Nous souhaitons récolter un très grand nombre de denrées pour Moisson Mauricie/Centre-du-Québec », soulignent-t-ils.