Un Festival de l’Assomption repensé pour 2020

Le Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap tiendra une édition spéciale du Festival de l’Assomption du 7 au 15 août. La solidarité sera le thème au cœur de cette édition.

L’offre du Festival a toutefois dû être repensée en raison de la pandémie de COVID-19, de sorte qu’il n’y aura pas de spectacles à grand déploiement comme c’était le cas ces dernières années.

On pourra cependant y voir Rosie Lafrance-Marcotte, participante à La Voix, et son guitariste interpréter un répertoire de chansons axées sur le bonheur, l’entraide et la nostalgie le 8 août. La pianiste de renommée internationale Anne-Marie Dubois offrira, quant à elle, deux prestations en reconnaissance aux Oblats dans le Petit Sanctuaire le 14 août.

Les prédications prisées des pèlerins seront également nombreuses et seront présidées par des orateurs provenant des quatre coins du Québec.

Le 15 août, les activités seront spécialement dédiées aux personnes qui ont perdu un proche des suites de la COVID-19.

Notons que le Symposium des arts visuels sera intégré de façon numérique au Festival cette année. Celui-ci sera dédié aux artistes de la région. La période d’inscription débutera le 27 juillet.

La programmation complète est disponible au www.sanctuaire-ndc.ca.