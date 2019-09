Un fauteuil roulant tout-terrain pour les enfants

Une campagne de financement tenue lors de l’événement Trois-Rivières en Blues permet à la Fondation Fusée d’offrir un fauteuil roulant tout-terrain aux enfants de la région.

Celui-ci sera basé à l’Association des handicapés adultes de la Mauricie, à Trois-Rivières, mais sera à la disposition de toutes les familles de la région. Ce fauteuil, de marque Dahü, est une idée de l’ancien joueur des Alouettes de Montréal, Steve Charbonneau, qui est maintenant directeur de la Fondation des sports adaptés. Il permet notamment l’accès à des montagnes et des sentiers escarpés.

«La structure est très légère. Ça ne ressemble en rien à ce qu’on connaît des fauteuils roulants traditionnels. La suspension est intégrée dans les roues. C’est très peu versant et surtout très versatile. Ça s’adapte même à un dénivelé important», explique Dany Giroux de la Fondation Fusée.

«Ça fait trois ans qu’on collabore beaucoup avec la Fondation des sports adaptés, entre autres pour faire faire du ski nautique adapté à des enfants, ajoute ce dernier. Cette année, avec Trois-Rivières en Blues et la Corporation des événements, on a décidé de s’associer et de profiter de la tribune du festival pour amasser des sous et présenter le Dahü à la population.»

Lors de l’événement, tenu du 22 au 24 août, environ 2 500 $ ont été amassés. Étant donné qu’un seul de ces fauteuils adaptés coûte approximativement 6 000 $, la balance du montant sera assumée par la Fondation Fusée. Celle-ci a d’ailleurs récemment acquis son premier fauteuil Dahü récemment.

«Il est arrivé à Shawinigan il y a environ un mois, indique Roger Lavergne de la Fondation Fusée. On regarde les options avec le maire Angers. On a deux choix : on le laisse à Shawinigan à un organisme ou on le remet à la Fondation des sports adaptés. Le but ultime, c’est que le plus d’enfants possible puissent en bénéficier.»

S’amuser comme les autres

Depuis plus de 20 ans, la Fondation Fusée se donne pour mission de permettre à des enfants ayant des limitations physiques et intellectuelles de faire du sport et de s’amuser au même titre que les autres. C’est avec ses frères que le Shawiniganais Roger Lavergne a mis sur pied la Fondation.

«Ma nièce est atteinte de paralysie cérébrale. La journée que ça m’a le plus touché, on était au Parc Safari, raconte l’homme d’affaires. Il faisait 30 degrés. Ma nièce avait six ans. Elle était assise et elle regardait les autres enfants jouer. Elle était là, à côté d’un arbre en train de sécher à regarder les autres. Ça, ça m’a touché. Mais pas autant que les yeux de ses parents qui se sentaient tellement impuissants devant la situation. Ç’a été ça, ma source d’inspiration.»

À partir de ce jour-là, les projets se sont enchaînés, si bien que la Fondation Fusée a été à l’origine de multiples projets en Mauricie et au Centre-du-Québec.

«La première chose qu’on a faite, c’est un jeu de basketball adapté à Shawinigan, se souvient M. Lavergne. On a aussi donné de l’argent pour des modules de jeux au parc Pie-XII à Trois-Rivières et on a récemment offert un vélo adapté qui se trouve à l’île Saint-Quentin. À Plessisville, ils ont des fauteuils roulants hydrofuges pour les jeux d’eau. Ce ne sont que quelques exemples. Les besoins sont tellement grands et diversifiés.»

Depuis toutes ces années, l’idée de base qui guide chaque projet demeure la même : favoriser l’intégration des enfants ayant des limitations. «On veut que ces enfants s’amusent avec les autres, dans le même jeu, pas dans un autre endroit. Plutôt que d’être spectateurs du bonheur des autres, ils en font partie. C’est la raison d’être de notre fondation et c’est exactement que ce permet le fauteuil roulant tout-terrain Dahü. Il permet aux enfants de faire de la randonnée dans le même sentier que les autres», conclut M. Lavergne.

Les parents qui désirent en savoir plus sur le Dahü ou connaître les activités offertes par la Fondation Fusée sont invités à suivre la page Facebook de l’organisme, écrire à fondationfusee@cgocable.ca ou téléphoner au 819 534-0444.