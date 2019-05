Un événement de sensibilisation aux réalités LGBT

PROGRAMMATION. Le Groupe régional d’intervention sociale (GRIS- Mauricie/Centre-du-Québec) invite la population à participer à une série d’activités entourant l’événement Ensemble contre l’homophobie et la transphobie, du 16 au 19 mai. Sensibilisation, exposition, discussions et projection ponctueront les festivités.

« Le but de cet événement est de briser les différents préjugés et briser l’isolement des gens qui vivent avec les réalités LGBT ici en région », soutient Louis Rémi Laplante, président de l’organisme. Ensemble contre l’homophobie et la transphobie se veut un événement inclusif pour l’ensemble de la population, insiste-t-il.

L’activité phare de l’événement est la grande marche de sensibilisation annuelle qui se déroulera le 19 mai. Elle sera précédée par un pique-nique à partir de 11 h pour les parents et futurs parents LGBT. Quant à elle, la marche pacifique défilera dans les rues du centre-ville de Trois-Rivières à partir de 13h.

« C’est vraiment une activité mobilisatrice et rassembleuse. C’est le fun de voir que non seulement il y a des gens de la communauté LGBT de la région, mais il y a aussi des alliés comme de la famille », souligne François Vanier directeur général de l’organisme.

La marche de sensibilisation prendra fin au parc portuaire où des kiosques d’informations sur la communauté LGBT accueilleront les participants. La troupe musicale Vertiges sera présente pour bonifier la journée. Collations et rafraichissements seront offerts sur place.

Nouvelle exposition pour les aînés

Dans le cadre de l’événement, une exposition itinérante intitulé Pour que vieillir soit gai est présentée dans différentes résidences de personnes aînées de la région. Ce nouveau concept se promènera à travers la Mauricie et le Centre-du-Québec afin de sensibiliser la clientèle du troisième âge à la réalité LGBT. Selon la Fondation Émergence fondatrice du projet, 10% des personnes aînées sont LGBT, mais elles préfèrent rester dans l’ombre par crainte de révéler leur homosexualité ou leur transidentité.

Pour ouvrir les festivités, la Librairie Poirier accueillera cinq panélistes lors d’une table ronde sous le thème de l’évolution de la littérature Queer/LGBT, le 16 mai à 17h. « Des auteurs et des étudiants en études littéraires seront présents. On va avoir droit aux différents points de vue de ces personnes dans le cadre de cette activité », mentionne M. Vanier.

Une conférence destinée aux intervenants du domaine de la santé sera donnée le lendemain dès 9h par Isabelle Boduas, sexologue et psychothérapeute, au Cinéma le Tapis Rouge.

En soirée, le court-métrage canadien Avec amour, Scott sera projeté à la bibliothèque Aline Piché. Le samedi 18 mai, une séance de yoga diversité sera offerte gratuitement chez Yoga3.

L’événement Ensemble contre l’homophobie et la transphobie est présenté dans le cadre de la journée internationale contre l’homophobie et la transphobie prévue le 17 mai prochain.

Pour plus d’informations: www.ensemblemcdq.ca