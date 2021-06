Un été tout en culture à Trois-Rivières

La culture se déconfine cet été! Activités, spectacles, expositions et différentes initiatives extérieures seront à l’honneur cet été à Trois-Rivières.

« On a eu plusieurs défis à surmonter. On s’est fait plusieurs scénarios selon la zone dans laquelle on se trouverait cet été, raconte Nancy Kukovica, directrice générale de Culture Trois-Rivières. Notre équipe a fait preuve d’une grande adaptation. On a trouvé des activités qui pouvaient se décliner de différentes façon. Si tout va bien, on pourra même annoncer d’autres surprises. »

Un jeu d’évasion à Boréalis

En nouveauté, Boréalis présente l’activité Alerte à l’usine : une expérience d’évasion. Les participants sont appelés d’urgence en remplacement du « shift » de nuit du gardien de sécurité à l’usine de la CIP. Alors que le calme règne habituellement à l’usine lors de ce quart de travail, une alarme se déclenche et vous devez alors user de débrouillardise et de logique pour prouver que vous avez ce qu’il faut pour travailler à la CIP. Dès le 8 juillet, du jeudi au samedi. Départs à 15h, 17h et 19h. Info et réservation : 819 372-4633

Un oasis zen…et patrimonial!

Pour faire découvrir des lieux patrimoniaux d’une façon originale, Culture Trois-Rivières propose les séances de yoga Ramener l’équilibre, tous les lundis, du 28 juin au 2 août. Différents endroits mythiques de Trois-Rivières seront visités pour l’occasion: Boréalis (28 juin), Musée POP (5 juillet), Musée des Ursulines (12 juillet), Manoir Boucher de Niverville (19 juillet), Moulin seigneurial de Pointe-du-Lac (26 juillet) et Espace Pauline-Julien (2 août).

L’art s’empare des rues

Les habitués des promenades au centre-ville remarqueront assurément les oeuvres ludiques et singulières du parcours Passages insolites – en tournée à Trois-Rivières, conçu par EXMURO, art public. Ces installations uniques situées aux quatre coins du centre-ville créeront la surprise au courant de l’été. Des visites guidées gratuites seront offertes dès le 25 juin, du jeudi au dimanche, à raison de trois départs par jour. Les participants à la visite en apprendront plus sur le parcours, les oeuvres, les artistes et la thématique.

À cela s’ajoute le marquage artistique et coloré sur la rue des Forges. Réalisées par des artistes de l’Atelier Silex, cinq illustrations distinctes habillent les différents segments qui composent la zone piétonnière de la rue des Forges. Chaque segment est investi d’une composition abstraite et géométrique unique, alors que l’ensemble se veut dynamique et ludique.

Véritable succès l’an dernier, le parcours d’oeuvres éphémères en arts visuels sera de retour cette année dans les parcs aux quatre coins de la ville. Plus de détails seront dévoilés prochainement sur cette activité.

« On veut être aux quatre coins de la ville. On s’est donné comme mandat de se rapprocher du quotidien des gens. Les gens ont adoré le parcours d’oeuvres éphémères l’année dernière. On revient avec le même concept. Certaines oeuvres seront là pour quelques heures, quelques jours ou quelques semaines un peu partout dans la ville. On se rend jusqu’à l’île Saint-Quentin », précise Mme Kukovica.

C’est aussi l’occasion de mettre les artistes d’ici en lumière. Au total, une vingtaine d’artistes d’ici seront en vedette dans les différents lieux et espaces publics de Trois-Rivières.

Un projet d’intervention artistique aura également lieu durant le FestiVoix de Trois-Rivières en complément à la programmation de spectacles sur la scène du Port de Trois-Rivières.

Le retour des classiques

Le parcours urbain Vue parallèle est de retour pour la saison estivale et sera offert du 19 juin au 6 septembre du côté du Manoir Boucher de Niverville.

Par ailleurs, les populaires soirées Jazz et Cie reviennent sur la Terrasse aux Confluents à Boréalis. Pour permettre à un plus grand nombre de personnes d’assister aux soirées jazz malgré les mesures sanitaires, deux représentations auront lieu chaque soir, soit à 17h et à 19h30. Les spectateurs pourront découvrir Rémi Bolduc (6 juillet), Ori Dagan Jazz Trio (13 juillet), Silvercrest (20 juillet), Trio Frédéric Alarie (27 juillet), Éliane Monteiro Jazz Trio (3 août), Mike Goudreau Trio (10 août), Hot Club de Trois-Rivières (17 août) et Gisèle Biron (24 août).

Et des spectacles!

Les amateurs de spectacles ne seront pas en reste cet été. Culture Trois-Rivières annonce plusieurs spectacles au Théâtre du Cégep de Trois-Rivières. Les amateurs d’humour retrouveront Anne-Élisabeth Bossé, Richardson Zéphir, Pierre-Yves Roy-Desmarais, Jo Roberge et Guillaume Pineault, tandis que les amateurs de musique auront l’occasion d’assister à des spectacles de Mélissa Bédard, Tire le Coyote et Christian Marc Gendron.

Les familles auront la chance de découvrir le duo clownesque Brotipo et le spectacle de danse Not Quite Midnight (Cendrillon). Du côté de l’Amphithéâtre Cogeco, Culture Trois-Rivières présente les spectacles de QW4RTZ et d’André-Philippe Gagnon. Le classique Elvis Experience sera pour sa part présenté en codiffusion avec la Corporation des événements de Trois-Rivières.

Des nouveautés s’ajouteront également à cette programmation évolutive. Plusieurs propositions d’activités sont présentement analysées par la santé publique, dont les pianos publics.

Tous les détails de la programmation sont disponibles au www.unetecultur3r.com.