Un été record à l’Amphithéâtre

Crédit photo : Photo Marie-Eve Alarie

TROIS-RIVIÈRES. La Corporation des Événements de Trois-Rivières a accueilli 115 000 personnes durant l’été à l’Amphithéâtre Cogeco, ce qui représente une augmentation de 7,5% comparativement à 2017, un été record.

De ce nombre, 57% des visiteurs provenaient de l’extérieur de la région. À lui seul, le spectacle du Cirque du Soleil, Juste une p’tite nuite – Hommage aux Colocs, a attiré 60 500 spectateurs en 20 représentations.

«On est plus que satisfait et fier. Plus de la moitié de notre clientèle globale vient de l’extérieur de la région. C’est énorme! On a aussi augmenté le nombre d’événements à 39 spectacles cette année et la programmation a été très diversifiée. On voit que le concept avec le Cirque du Soleil a le vent dans les voiles. Avec l’hommage aux Colocs, on a attiré une nouvelle clientèle», constate Steve Dubé, directeur général de la Corporation des Événements de Trois-Rivières qui gère l’Amphithéâtre.

Durant la belle saison, l’Amphithéâtre a aussi présenté les spectacles de Marc Dupré, Trois-Rivières en blues, Notre Dame de Paris, Gregory Charles, Dance Me / Leonard Cohen, Kaleo, Chicago, Sylvain Cossette avec l’Orchestre du Conservatoire de musique de Trois-Rivières et de Gerry – 30 ans de rendez-vous doux.

Le passage de Milky Chance sur la scène située au confluent du fleuve et de la rivière St-Maurice a également trouvé un écho auprès d’une plus jeune clientèle.

«C’est la première fois qu’on a eu une ambiance aussi survoltée. On souhaite continuer le développement de cette clientèle parce que la réponse a été bonne cet été, ajoute M. Dubé. C’était important de prendre ce virage. On veut essayer de développer de nouveaux créneaux. Des spectacles de musique country, de hip-hop et de métal sont quelques créneaux qui n’ont pas encore été exploités, par exemple. On a été chanceux dans notre pari cette année.»

La Corporation des Événements est déjà tournée vers 2019. L’équipe souhaite, entre autres, maximiser l’exploitation des nouveaux projets mis en place cette année et en implanter de nouveaux, maintenir les collaborations avec le milieu culturel et les commerçants locaux, animer le centre-ville et augmenter le nombre de spectacles tout en testant de nouveaux créneaux dans le but d’élargir la clientèle.

L’organisation entend aussi poursuivre ses efforts en matière de développement durable. Cet été, un système de compostage pour les employés et les artistes et des stations d’eau fraîche ont été mis en place.

Les spectacles en chiffres

Cirque du Soleil: taux d’occupation de 94% / 60 500 spectateurs / 70% de l’extérieur de la Mauricie

Trois-Rivières en blues : 15 000 entrées / 48% de l’extérieur de la Mauricie / hausse d’achalandage de 20% comparativement à 2017

Milky Chance : 2300 spectateurs

Gerry – 30 ans de rendez-vous doux: plus de 4000 spectateurs

Kaleo : 2800 spectateurs / 62% de l’extérieur de la Mauricie

Sylvain Cossette et l’Orchestre du Conservatoire : plus de 4000 spectateurs

Notre Dame de Paris : 13 200 spectateurs

Marc Dupré : 3400 spectateurs