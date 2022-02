TROIS-RIVIÈRES. Depuis quelques mois, les pompiers de Trois-Rivières utilisent un équipement unique en Amérique du Nord pour leurs formations. Il s’agit d’un simulateur de phénomènes thermiques capable de recréer des situations réelles pour apprendre à maîtriser un incendie en contrôlant seulement la quantité d’air à proximité des flammes.

En Amérique du Nord, on retrouve seulement deux simulateurs de phénomènes thermiques, mais celui des pompiers de Trois-Rivières est le seul en opération. « L’autre est aux Îles-de-la-Madeleine et n’est actuellement pas opéré. C’est une compagnie de transport maritime qui en a fait l’acquisition, mais ils n’ont encore personne pour l’opérer », spécifie Jonathan Dion, Chef aux opérations – Formation et équipes spécialisées du Service de sécurité incendie de Trois-Rivières.

Situé sur la rue de Grandmont dans le secteur Cap-de-la-Madeleine, le simulateur est en fait un conteneur maritime de 40 pieds qui a été modifié par une entreprise de France qui se spécialise dans la conception de simulateurs de ce genre. Il est isolé de façon à pouvoir atteindre des températures de plus de 1000 degrés Celsius. On y retrouve deux compartiments : un espace de combustion et un espace d’observation.

« Ça nous sert à recréer des situations réelles. Il existe quatre types de phénomènes thermiques : backdraft, flash-fire, flashover et smoke-explosion, énumère M. Dion. Par exemple, backdraft, c’est un phénomène explosif causé par un apport en air important. »

« Le simulateur permet à nos pompiers de visualiser et de ressentir les impacts au lieu de les voir en vidéo ou de se les faire expliquer par un instructeur, ajoute ce dernier. C’est plus que de la théorie, ils les vivent. C’est hautement pertinent, concret et formateur. Ça leur permet d’être mieux outillés pour faire face à ce genre de situation et aussi à reconnaître les signes précurseurs de ces phénomènes, qui se comptent en secondes. »

Maîtriser le feu sans eau

Le simulateur de phénomènes thermiques peut contenir dix participants et deux instructeurs à la fois. Lors de chaque utilisation, on retrouve également un autre instructeur à l’extérieur de celui-ci pour assurer la santé et la sécurité de tous. Dans l’espace dédié à la combustion, on produit un feu vivant fait uniquement avec du bois pur. La simulation dure environ 30 minutes.

« On n’utilise pas d’eau à l’intérieur. C’est un outil qui sert à démontrer qu’on peut maîtriser un incendie en contrôlant l’apport d’air, indique Jonathan Dion. Ce sont des notions qu’on veut transmettre. Sur le terrain, par exemple, ça fait en sorte qu’on ne brisera pas une fenêtre d’un immeuble sans savoir où est le feu et quelle est la source. Le simulateur nous permet de voir et de comprendre les phénomènes thermiques qui sont causés par l’apport d’air. Ça nous enseigne aussi à prévenir ces phénomènes. »

À l’intérieur du simulateur, les instructeurs sont en mesure de ventiler et de couper la chaleur en dix secondes. « Il y a une porte en acier entre les deux sections et cinq issues accessibles à partir de la salle d’observation, fait remarquer M. Dion. C’est fait de façon très sécuritaire. Les participants ne sont jamais exposés à une chaleur intense ni à une pression trop forte. Les risques d’accident sont de faibles à nuls vu la façon que c’est conçu et opéré. »

Par ailleurs, ce dernier mentionne que le fait d’utiliser du bois pur est meilleur pour l’environnement puisque la fumée qui se dégage du feu est ainsi moins toxique. « Ce n’est pas pire qu’un feu de camp, illustre M. Dion. C’est mieux pour l’environnement et pour les participants. »

Une technologie qui suscite l’intérêt

Au Québec, les autres simulateurs utilisés par les pompiers ne permettent pas de faire ce genre d’expériences. « Ils ne sont pas conçus pour recréer des phénomènes thermiques, ce sont des simulateurs d’embrasement », explique M. Dion.

D’ailleurs, déjà plusieurs villes et municipalités voisines ont manifesté leur intérêt à se servir du simulateur de phénomènes thermiques. « C’est un équipement dont on peut se servir à l’année. Nos pompiers auront des formations avec le simulateur au moins une fois par année, mais on aimerait aussi en faire profiter à d’autres services de sécurité incendie de la région », soutient M. Dion.

Rappelons en terminant que les pompiers de Trois-Rivières ont fait l’acquisition de cet équipement moderne en mai 2021. Au sein du service de sécurité incendie, dix instructeurs ayant reçu chacun cent heures de formation sont accrédités pour l’opérer. En septembre et octobre derniers, l’ensemble des 140 pompiers de la Ville de Trois-Rivières a reçu une première formation à l’intérieur du simulateur.