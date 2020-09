Un don pour valoriser et soutenir les emplois maritimes

La Corporation des Pilotes du Saint-Laurent central s’engage pour la relève dans le domaine maritime. Elle a contribué, avec d’autres partenaires du milieu, à remettre un don de 300 000 $ à la Fondation de l’Institut maritime du Québec (IMQ).

L’objectif de la Fondation est d’amasser 2,5 millions de dollars pour promouvoir les emplois maritimes, améliorer les formations offertes à l’IMQ, offrir des bourses d’études et valoriser la recherche et le développement.

«On a atteint 60 % de notre objectif jusqu’à présent. Il reste environ un million de dollars à amasser, indique la présidente de la Fondation de l’IMQ, Geneviève Allard. Il y a un an, on lançait cette campagne majeure dans le cadre du 75e anniversaire de l’IMQ, située à Rimouski, qui est la plus vieille école maritime du Canada et la seule francophone en Amérique du Nord.»

«Le Saint-Laurent, c’est un axe important pour l’approvisionnement de toute l’Amérique du Nord. On le voit plus particulièrement en ces temps de pandémie. Le Saint-Laurent joue un rôle essentiel dans le développement durable du Québec et du Canada», renchérit Alain Arseneault, président de la Corporation des Pilotes du Saint-Laurent central.

Environ une trentaine de navigateurs graduent chaque année de l’IMQ, sans compter les autres domaines comme la mécanique, architecture, etc. Les études à l’IMQ sont d’une durée de quatre ans, incluant les stages.

«Pour devenir pilote, il faut naviguer environ quatre autres années et réussir des examens, ajoute M. Arseneault. Ensuite, il y a une formation de deux ans au pilotage. Après ça, c’est de l’entraînement et de l’expérience à aller chercher. Une fois notre formation de pilotage réussie, il faut compter environ dix ans pour être en mesure de piloter tous les navires.»

Ce long parcours académique est l’une des raisons qui expliquent la pénurie de main-d’œuvre dans le domaine. À cela s’ajoutent les frais associés à une formation de plusieurs années. Voilà pourquoi la Fondation de l’IMQ désire offrir des bourses aux étudiants. Pour plus de détails concernant la campagne de financement de la Fondation, les gens peuvent consulter le site web fondationimq.ca.