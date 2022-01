Un don pour soutenir l’Association de paralysie cérébrale

Cette année encore, l’Association de paralysie cérébrale – régions Mauricie/Centre-du-Québec est dans son processus pour la mise en marche de sa campagne annuelle de financement. Et comme à chaque année, celle-ci repose sur trois facteurs principaux.

Le regroupement et la participation d’une équipe de bénévoles vont prendre contact par téléphone avec la population régionale afin de solliciter celle-ci à faire un don pour l’organisme.

L’appui généreux de cette population régionale qui, de par son apport financier, va permettre de poursuivre la mission de l’organisme, soit celle d’offrir services et soutiens divers à plus de 250 personnes vivant avec la paralysie cérébrale ou toute autre déficience motrice, ainsi qu’à leurs familles.

Le président d’honneur, l’honorable Michel Biron, sénateur retraité, va mettre en marche une collecte de fonds auprès de diverses entreprises, afin de solliciter un appui financier supplémentaire dans la réussite de cette campagne de financement 2022.

Dans sa lettre de sollicitation adressée au milieu des affaires, M. Biron mentionne ceci : » Grâce à vous, l’Association peut continuer d’offrir des services d’accompagnement à leurs membres, d’apporter du répit aux familles, de poursuivre les démarches nécessaires afin de favoriser l’intégration en milieu scolaire et au travail, ainsi que de faciliter l’accès à l’hébergement et au transport. L’édition 2021 a permis de recueillir 100 000 $. Aidez-nous à faire encore mieux cette année et à dépasser cet objectif. Nous vous invitons à répondre positivement à l’appel et vous remercions de votre contribution indispensable. En faisant un don, vous vous engagez vraiment dans une démarche sociale qui nous concerne tous. Votre contribution est importante et chaque dollar fera une différence¨.