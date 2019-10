Un discours vert pour le premier débat des candidats de Trois-Rivières

C’est le 30 septembre dernier à l’Académie les Estacades que s’est déroulé le premier débat dans la circonscription de Trois-Rivières pour les élections fédérales 2019, devant 350 élèves de 5e secondaire. Quatre thèmes généraux ont été abordés: l’environnement, l’économie et l’emploi, le budget et le coût de la vie, ainsi que les médias et la société.

« Ce débat nous aidera à former notre idée sur la politique, parce qu’il y en a ici [Académie les Estacades] qui ne regardent pas les élections. Quand on aura le droit de vote et qu’on entrera dans la société, les élèves aujourd’hui présents vont pouvoir aller voter pas pour la personne la plus belle ou la personne qu’ils ont vue en premier, ils vont voter pour leurs idées, leurs convictions, et ça, je pense que c’est le plus important », explique Mahé Rabesa, présidente du conseil étudiant.

Avec la marche pour le climat qui a mobilisé 4000 personnes le 27 septembre dernier dans les rues de Trois-Rivières, le sujet qui a le plus soulevé l’attention en ce premier débat de la campagne électorale est l’environnement. Avant même d’entamer le thème, la majorité des candidats avaient plongé dans le vif du sujet dès leur introduction. Notamment, Robert Aubin (Nouveau parti démocratique) et Louise Charbonneau (Bloc québécois) ont parlé d’urgence climatique.

Dans le thème de l’environnement, la question retenue était: « Quelle est votre stratégie pour réduire les gaz à effet de serre pour notre région et du même coup nous aider à protéger la planète? »

La question de l’électrification des transports a fait partie du discours de Louise Charbonneau, de Marc André Gingras (Parti populaire du Canada) et d’Yves Lévesque (Parti conservateur du Canada), alors que Valérie Renaud-Martin (Parti libéral du Canada) et Marie Duplessis (Parti vert du Canada) ont plutôt parlé d’améliorer les services de transports en commun. Cette dernière a également amené sur la table le projet de train à grande fréquence carboneutre et abordable.

Valérie Renaud-Martin a profité de cette tribune pour mentionner les projets de son parti, si son mandat est renouvelé, afin de rendre le pays carboneutre d’ici 30 ans: planter 2 milliards d’arbres, interdire le plastique à usage unique et continuer de rendre accessible l’achat de véhicules électriques. Yves Lévesque a plutôt déploré que le parti actuellement au pouvoir ne donne pas l’exemple, notamment avec ses 13 000 véhicules de Poste Canada sur les routes qui ne sont ni électriques, ni hybrides. Robert Aubin a quant à lui lancé une pointe à la candidate du Parti libéral du Canada en mentionnant l’investissement de 5 milliards de dollars pour l’achat d’un pipeline par un parti « qui se dit environnementaliste ».

Ce débat s’est tenu sous le thème « Le partage électoral Académie les Estacades – Le Nouvelliste ». En effet, Martin Francoeur, éditorialiste en chef au journal Le Nouvelliste, a participé à l’événement en coanimation avec Jocelyn Landry, animateur de vie spirituelle et d’engagement communautaire de l’établissement d’enseignement.