Un dimanche dédié à la découverte de notre agriculture

Crédit photo : archives

AGRICULTURE. Ce dimanche 9 septembre, de 10h à 16h, quatre fermes en Mauricie feront découvrir le monde de l’agriculture lors de la 16e édition des Portes ouvertes sur les fermes du Québec.

À Sainte-Anne-de-la-Pérade, les gens pourront visiter la Ferme Stélu, entreprise familiale de 3ème génération. Ferme laitière et de grandes cultures biologiques, la Ferme Stélu compte 60 vaches de race Holstein, Holstein rouge et Suisse brune. Avec un volume annuel de 400 000 litres de lait biologique et une culture de 30 tonnes de soya, la Ferme Stelu s’est dotée dernièrement d’un nouveau bâtiment, impressionnant tant par sa superficie que ses équipements.

Dans la MRC de Maskinongé, les visiteurs pourront admirer des sangliers et des cerfs Sika, à la ferme le Rieur Sanglier. Avec un cheptel de 400 sangliers et de 60 cerfs, Nicolas Gauthier a développé une offre agrotouristique recherchée et de notoriété grâce à sa table champêtre, une salle de réception de type médiévale pouvant accueillir 90 personnes, une boucherie, un fumoir et des charcuteries artisanales.

À quelques kilomètres à peine, Patricia Claveau, Guy Fradette, ainsi que leur 6 enfants, sont prêts à faire découvrir les principes de l’agriculture biologique à la ferme Les Couleurs de la terre. L’entreprise cultive 35 variétés de pommes de terre, vendues exclusivement via les Marchés Publics. Cette année, l’entreprise va réaliser une première provinciale pour les Journées Portes Ouvertes en tenant une journée 100% Zéro Déchet et écoresponsable.

Finalement, à Maskinongé, on pourra entendre Marc-Olivier Harvey, propriétaire de la pépinière Casse-Noisette transmettre son attachement et ses connaissances sur les arbres qu’il cultive. La Pépinière Casse-Noisette compte plus de 350 variétés d’arbres indigènes, fruitiers et petits fruits, exotiques et à noix, dont plusieurs sont rares au Québec.

Trajets d’autobus gratuits

Les gens peuvent visiter les quatre fermes hôtes sans se soucier du transport, puisque des trajets en autobus sont prévus gratuitement, au départ du parc Champlain, à 9h30 et 10 heures.

Les Portes ouvertes sur les fermes du Québec est présenté par l’UPA depuis 2003. Cet événement familial est gratuit et permet de visiter des fermes accueillantes qui offriront des dégustations de produits régionaux, démonstrations agricoles, rencontres avec des experts tels que vétérinaires et agronomes et, surtout, un contact privilégié avec des producteurs agricoles de passion qui se cachent derrière nos bons produits d’ici.

Pour plus d’informations: portesouvertes.upa.qc.ca