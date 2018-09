Un deuxième championnat pour Louis-Philippe Dumoulin?

NASCAR. Louis-Philippe Dumoulin a connu un week-end difficile en NASCAR Pinty’s, terminant en 8e place. Or, Alex Tagliani l’a tout juste devancé au 7e échelon, tandis que Cole Powell frôlait le podium. La dernière épreuve sera cruciale pour le Trifluvien qui n’a que 4 points d’avance sur Tagliani.

Kevin Lacroix a dominé l’épreuve présentée au New Hampshire. Peter Shepherd III a terminé en deuxième place, tandis que Donald Theetge complétait le podium. Jean-François Dumoulin (83 tours) a quant à lui pris la 15e place, devant Andrew Ranger (75 tours).

Powell a mené les dix premiers tours avant que Lacroix ne s’empare de la position de tête pour les 90 derniers tours. Troisième au classement général, Powell n’est qu’à 19 points de Dumoulin.

Après avoir signé une première victoire, Marc-Antoine Camirand est passé bien près de monter sur le podium à nouveau. Alors qu’il se trouvait en deuxième place, sa Chevrolet Camaro GM Paillé n° 22 a manqué de carburant avec un demi-tour à faire.

Après la course, le pilote était très déçu de la décision de NASCAR de ne pas comptabiliser six tours sous le jaune en début de course, sans quoi il aurait terminé la course. Il n’est pas non plus rentré aux puits comme d’autres pilotes qui ont fait quelques réglages, étant donné que sa voiture était très performante. «Je ne pensais pas avoir de problème pour compléter les 100 tours », a-t-il commenté.

Camirand pointe au cinquième rang du classement des pilotes derrière D.J. Kennington. La dernière course du calendrier aura lieu ce samedi 29 septembre à Hamilton, en Ontario.