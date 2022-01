Un deuxième appel d’offres en début d’année

Le projet de Maison des aînés à Trois-Rivières franchira une nouvelle étape en 2022. Le gouvernement du Québec retournera en appel d’offres en début d’année.

« On avait fait un premier appel d’offres, mais on a reçu un seul soumissionnaire et le prix était beaucoup plus élevé, indique la députée de Champlain et ministre Sonia LeBel. Cette situation est aussi arrivée ailleurs comme à Dorval, Longueuil et Granby. Il faut prendre en considération qu’il y a une forte demande pour la construction. Les entrepreneurs sont très sollicités. »

« On a donc suspendu temporairement les appels d’offres, puis on a regardé comment on pouvait faire diminuer ce montant avant de retourner en appel d’offres, ajoute cette dernière. Si tout se passe comme on le veut, ça devrait pouvoir se faire en début d’année. »

De son côté, la Ville de Trois-Rivières a prévu un montant de 350 000 $ en 2022 pour le remplacement d’une conduite d’égout et l’installation d’une conduite d’égout pluvial sur le lot destiné à accueillir le projet.

D’ailleurs, celui-ci n’a pas changé. On prévoit toujours construire une Maison des aînés et alternative sur la rue Fusey, sur le terrain de l’ancien Canadian Tire. Cette maison mettra 96 places à la disposition de la population de la région, soit 72 places pour aînés et 24 autres pour adultes ayant des besoins spécifiques.

Ce site accueillera ainsi huit unités climatisées de 12 places chacune comportant des chambres individuelles avec toilette et douche adaptée pour chaque résident. Rappelons que les projets de maisons des aînés et maisons alternatives à travers le Québec visent à faire évoluer l’hébergement pour les résidents en respectant le concept milieu de vie de qualité.