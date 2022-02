Un coup de jeune pour la bibliothèque du Collège Laflèche

Le Collège Laflèche a pu procéder à la rénovation complète de sa bibliothèque grâce à un investissement de 750 000$.

Un des objectifs visés par la rénovation de la bibliothèque était que ce lieu central dans le Collège soit davantage fréquenté par la communauté du Laflèche.L’institution remarque d’ailleurs que depuis les rénovations, le taux de fréquentation de la bibliothèque a considérablement augmenté.

À l’entrée, un nouveau coin café avec tables hautes invite à la discussion dans un environnement feutré. Plus loin, des espaces de travail et d’étude facilitent la concentration et ont également été pensés pour le confort. Des salles de réunion entièrement équipées, pouvant accueillir entre 4 et 16 personnes ont également été créées.

Par ailleurs, un espace « zen » a été mis sur pied, offrant aux visiteurs des coussins et des hamacs pour se ressourcer.

BLH Architectes, Therrien Entrepreneur général et Pluritec ont participé au projet.