Un coquelicot pour se souvenir

DONS. La Campagne du Coquelicot s’amorce ce vendredi, 26 octobre. Des vétérans seront présents dans différents commerces à travers la région pour distribuer des coquelicots feutrés, symboles du Souvenir. Ils recueilleront en même temps les dons de ceux qui voudront bien contribuer à la campagne.

L’argent amassé permettra d’offrir une aide financière directe à des anciens membres des Forces armées canadiennes et à leur famille. Il servira notamment à subventionner l’achat d’appareils médicaux, les soins à domicile et autres nécessités. En 2018, dans la région, plus de 21 000$ ont été redistribués.

La campagne 2018 menée par la Filiale 35 de la Légion royale canadienne se déroule sous la présidence d’honneur de Gaétan Boivin, président-directeur général du Port de Trois-Rivières. Elle aura une couleur particulière puisqu’elle marque le 100e anniversaire de la fin des hostilités de la Première Guerre mondiale.

«C’est durant ce conflit que le Canada s’est créé une identité comme nation. Cela, grâce à tous ces Canadiens qui y ont combattu avec courage», rappelle Gilles Linteau, premier vice-président de la Filiale.

«Il y a de moins en moins de vétérans, poursuit-il. Dans nos rangs, il n’en reste plus de la Première Guerre mondiale. Et on n’en compte plus que trois de la Deuxième Guerre mondiale. La plupart des vétérans sont maintenant issus de la guerre de Corée.»

La Campagne du Coquelicot battra son plein jusqu’au Jour du Souvenir, dont la date officielle est le 11 novembre.

À noter que quatre cérémonies sont prévues dans la région: le 8 novembre à Bécancour, le 10 novembre à Nicolet, le 11 novembre à Trois-Rivières (défilé) et le 18 novembre à Louiseville. Elles se dérouleront à proximité des cénotaphes érigés à la mémoire de nos soldats tombés au combat.