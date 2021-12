Un conteneur pour recycler le verre non consigné

Le Groupe Bellemare annonce le déploiement d’un conteneur de récupération qui permettra à la population de recycler leurs contenants de verre non consignés. Ce conteneur a été installé sur le boulevard des Récollets, dans le stationnement face à la SAQ Dépôt. Les gens pourront y déposer bouteilles et contenants alimentaires en verre, transparents ou colorés.

Cette action s’inscrit dans la volonté du gouvernement du Québec de mettre en place d’ici quelques mois un programme de consigne touchant plusieurs types de contenants, dont ceux qui sont fabriqués en verre. Pour le Groupe Bellemare, qui possède une expertise dans la récupération et la valorisation de plusieurs types de verre, il s’agit d’une solution écoresponsable.

« On est fier de contribuer au développement durable, mentionne Serge Bellemare, président du Groupe Bellemare. Les gens qui vont venir déposer leurs contenants de verre sur le boulevard des Récollets vont participer de façon tangible aux objectifs de réduction d’émission de gaz à effets de serre, en plus de contribuer à l’économie circulaire de la région. »

M. Bellemare précise que son entreprise a l’intention de récupérer et de valoriser 50 % du verre du Québec, ce qui fera de la région l’une des plaques tournantes de l’industrie. « Les gens déposent leurs contenants ici et après, on s’occupe de le transporter dans nos installations pour le nettoyer, le concasser et le retourner dans les marchés qu’on a développés. Nos objectifs de recyclage ne vont que s’améliorer avec un système comme celui-là de dépôt volontaire puisqu’on va recevoir un produit pur à 98 %. Ça va faciliter notre travail pour en faire davantage. »

En 2021, le Groupe Bellemare a détourné de l’enfouissement près de 20 % de tout le verre du Québec, ce qui représente environ 150 millions de bouteilles. « On pense que d’ici trois à cinq ans, on va passer de 20 % à 50 % de tout le verre disponible au Québec », précise le président de l’entreprise.

Parmi les produits recyclés du verre que commercialise Groupe Bellemare, on en retrouve un utilisé pour la filtration de piscines ainsi qu’un sable de verre utilisé pour le décapage de charpentes industrielles lors de la remise à neuf de structures.